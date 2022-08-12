У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  

Дим від пожежі стривожив мешканців столиці

Надвечір 12 серпня у Дарницькому районі столиці зайнялася чимала пожежа. Як повідомили в соцмережах очевидці, у районі Дарницького вокзалу горіла автівка.

Інформації про постраждалих наразі немає.

Згодом у пабліках додали, що пожежники загасили авто.

Хмари диму, які утворилися під час пожежі, стривожили мешканців столиці.

Нагадаємо, посольство Ізраїлю в Україні передало столиці 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби ЗСУ.