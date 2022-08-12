У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)
Дим від пожежі стривожив мешканців столиці
Надвечір 12 серпня у Дарницькому районі столиці зайнялася чимала пожежа. Як повідомили в соцмережах очевидці, у районі Дарницького вокзалу горіла автівка.
Інформації про постраждалих наразі немає.
Згодом у пабліках додали, що пожежники загасили авто.
Хмари диму, які утворилися під час пожежі, стривожили мешканців столиці.
Нагадаємо, посольство Ізраїлю в Україні передало столиці 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби ЗСУ.
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