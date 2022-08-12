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У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)  
Судячи з відео, машина вигоріла вщент 
скріншот із відео

Дим від пожежі стривожив мешканців столиці 

Надвечір 12 серпня у Дарницькому районі столиці зайнялася чимала пожежа. Як повідомили в соцмережах очевидці, у районі Дарницького вокзалу горіла автівка.  

Інформації про постраждалих наразі немає. 

Згодом у пабліках додали, що пожежники загасили авто. 

У Києві на парковці спалахнула автівка (фото, відео)   фото 1

Хмари диму, які утворилися під час пожежі, стривожили мешканців столиці. 

Нагадаємо, посольство Ізраїлю в Україні передало столиці 50 тисяч пакунків готового харчування, з нагріваючими елементами. Місто передасть їх на потреби ЗСУ.

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