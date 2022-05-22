У яких парках столиці небезпечно гуляти: список

У столиці продовжуються роботи з прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон

Влада столиці опублікувала перелік парків Києва, у яких небезпечно проводити час

Під час бойових дій з метою оборони Києва на деяких ділянках проводилося мінування місцевості не лише підрозділами ЗСУ. Вибухонебезпечні предмети залишили й окупанти. Саме тому сьогодні у деяких парках міста все ще небезпечно гуляти. Про це повідомили в пресслужбі КМДА.

«Продовжуються роботи з прибирання від вибухонебезпечних предметів деяких зелених зон столиці. Тому місто просить не наближатися до фортифікаційних споруд та їхніх залишків у парках та скверах», – наголосили в КМДА.

У яких парках столиці небезпечно гуляти

Дарницький район: Сквер Привокзальний, Сквер Григоренко, 36-38;

Дніпровський район: Парк вздовж вул. Малятко (сторона мосту по вул. Будівельників), Парк Попудренко;

Деснянський район: Парк Кіото (західна частина), Парк Деснянський (південна частина), Парк ім. Шухевича (західна частина), Парк з водними об'єктами вздовж проспекту Шухевича 3 черга (західна частина), Парк Муромець (південна частина);

Оболонський район: Сквер на перехресті просп. Оболонського та вул. М. Тимошенко (центральна частина), Сквер О. Архипенко, 5 (східна частина), Сквер на розі просп. Мінський та вул. Ю. Кондратюка (північна частина), Сквер на Мінській площі (західна частина);

Подільський район: Сквер на Петрівці (кут вул. Костянтинівської та вул. Заводський), сквер по просп. Правди, 70-76, Парк Кінь-Сум (у межах вул. Кобзарської та вул. Сошенка);

Шевченківський район: Сквер «Мюнхенський», Парк «Нивки» (західна частина, метро «Берестейська»), Повітрофлотський шляхопровід, Сквер на Подільському узвозі, Парк на схилах Смородинського узвозу, Парк Бабин Яр, Парк Сирецький Гай (з боку вулиці Стеценка), Сквер Довнар-Запольського, Вулиця Гаврилишина (розподільник), Проспект Перемоги, 78;

Солом'янський район: Парк Захисників України;

Святошинський район: Парк Юність (з боку вул. Покотила), Парк ім. Феодори Пушиної (з боку просп. Перемоги), Бульвар Вернадського Академіка (західна частина), Сквер на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильській (з боку просп. Перемоги);

Голосіївський район: Лісопарк на вул. Кайсарова.

Нагадаємо, раніше на Київщині тракторист підірвався на міні. Рятувальники знайшли під колесами трактора ще одну нерозірвану міну.