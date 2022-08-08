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У Києві дозволено не платити за паркування

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
У Києві дозволено не платити за паркування
У столиці тимчасово не стягуватимуть оплату за паркування 
Київтранспарксервіс

Інспектори не штрафуватимуть водіїв за несплату 

У Києві тимчасово призупинено оплату паркування на муніципальних майданчиках комунального підприємства «Київтранспарксервіс». Це пов’язано із судовим процесом щодо вартості паркування, який наразі триває. Про це повідомляє КМДА.

Зміни відображені у додатку «Київ Цифровий».

Зазначається, що інспектори з паркування не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.

При цьому КМДА закликає водіїв паркуватися відповідно до правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. За порушення правил дорожнього руху передбачені штрафи, адже їх ніхто не скасовував.

Також повідомляється, що перед тим, як відновити плату за паркування, влада повідомить киян завчасно. 
 
 Нагадаємо, раніше влада зробила попередження водіям через оплату за паркування в Києві.

Читайте також: Як оплатити паркування в застосунку «Київ цифровий» (інструкція)
Теги: Київ КМДА

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