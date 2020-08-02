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    Суспільство

    Головний синоптик країни назвав регіони, де найчистіше повітря

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    В Україні є чимало регіонів, де чисте повітря - Головний синоптик країни назвав регіони, де найчистіше повітря
    В Україні є чимало регіонів, де чисте повітря

    Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро

    В Україні найчистіше повітря там, де немає промислових об’єктів.

    Про це у коментарі виданню УНН розповів головний синоптик України Микола Кульбіда.

    За його словами, в країні є чимало регіонів, де чисте повітря.

    Серед них Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина, Волинь та Закарпаття.

    За словами Кульбіди, у Києві немає проблем із забрудненням повітря.

    «Ми маємо незначне перевищення гранично допустимих концентрацій, які пов’язані з двоокисом вуглецю і двоокисом азоту, і частково формальдегіду, але це абсолютно не критично, тому що якщо брати тривалі спекотливі періоди, коли у місті Києві довго не буває опадів, то ця ситуація може бути гіршою у 10 разів. Але, треба бути готовим до того, що будуть такі періоди, коли якість повітря у місті Києві буде суттєво гіршою», - розповів він.

    Спрогнозувати ці періоди неможливо.

    Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але рівень забрудненості там також змінюється, і змінюється щодня.

    Повторюваність днів із високим забрудненим повітря у великих промислових містах, вона зростає, тому що температура повітря підвищується, синоптичні процеси не дозволяють швидко розсіювати ці всі забруднення, до цього також треба бути готовим.

    Маріуполь Закарпаття Дніпро Чернігівщина Кривий Ріг Сумщина Житомирщина Рівненщина повітря
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