Головний синоптик країни назвав регіони, де найчистіше повітря



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні є чимало регіонів, де чисте повітря

Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро

В Україні найчистіше повітря там, де немає промислових об’єктів.

Про це у коментарі виданню УНН розповів головний синоптик України Микола Кульбіда.

За його словами, в країні є чимало регіонів, де чисте повітря.

Серед них Сумщина, Чернігівщина, Житомирщина, Рівненщина, Волинь та Закарпаття.

За словами Кульбіди, у Києві немає проблем із забрудненням повітря.

«Ми маємо незначне перевищення гранично допустимих концентрацій, які пов’язані з двоокисом вуглецю і двоокисом азоту, і частково формальдегіду, але це абсолютно не критично, тому що якщо брати тривалі спекотливі періоди, коли у місті Києві довго не буває опадів, то ця ситуація може бути гіршою у 10 разів. Але, треба бути готовим до того, що будуть такі періоди, коли якість повітря у місті Києві буде суттєво гіршою», - розповів він.

Спрогнозувати ці періоди неможливо.

Традиційно найбільш забрудненими є промислові міста: Маріуполь, Кривий Ріг, Дніпро. Але рівень забрудненості там також змінюється, і змінюється щодня.

Повторюваність днів із високим забрудненим повітря у великих промислових містах, вона зростає, тому що температура повітря підвищується, синоптичні процеси не дозволяють швидко розсіювати ці всі забруднення, до цього також треба бути готовим.