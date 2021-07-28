Дніпро – не в найкращому хімічному стані: в річці виявили отруту ДДТ

Науковці кажуть, що наразі ситуація у Дніпрі навіть краща, ніж десять років тому

Головна водна артерія України – річка Дніпро – перебуває не у кращому хімічному стані. Про це розповів в інтерв’ю «Вечірньому Києва» директор Інституту гідробіології, член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук, професор Сергій Афанасьєв.

«В рамках водної ініціативи Європейського союзу для країн Східного партнерства (проєкт EUWI+) ще торік провели скринінг речовин-забруднювачів у поверхневих водах басейну Дніпра. Проби відбирали, зокрема, і співробітники нашого Інституту гідробіології. Як виявилося, найбрудніші точки знаходяться в зонах скиду стічних вод комунальних підприємств міст, розташованих на Дніпрі», – розповів науковець

Дослідження проводилися на наявність 67 тисяч речовин. У Дніпрі виявили 161 забруднювач, серед них 21 – специфічний. «Саме концентрація останніх становить потенційну загрозу для екосистем річкового басейну. Серед виявлених специфічних забруднювачів два важких метали – цинк і мідь, а також 19 синтетичних речовин, зокрема, агрохімікати, пестициди та фармацевтичні препарати», – повідомив Афанасьєв.

Від відзначив цікавий факт: «Результати торішніх досліджень, як і 10 років тому показали наявність у воді такої начебто забутої отрути як ДДТ. Ця токсична речовина, яку використовували у сільському господарстві для боротьби зі шкідниками формально була заборонена у СРСР ще у 1970-х роках, але насправді застосовувалася до кінця 1980-х. Наявність у поверхневих водах Дніпра ДДТ свідчить, що хтось, можливо, знову ним обробляє поля. Дослідження тривають і тільки після їх завершення можна буде оцінити екологічний стан річки».

Водночас Афанасьєв повідомив, що в порівнянні з дослідженнями, які проводилися разом з Американським агентством захисту довкілля у 2011 році, наразі ситуація у Дніпрі навіть поліпшилася. «Крім того, вона далеко не гірша у порівнянні з Дунаєм, Рейном і навіть Дністром, а також більшості інших річок, що течуть у густонаселених регіонах», – зазначив науковець.

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