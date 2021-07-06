Стан Дніпра катастрофічний. Екологи б’ють на сполох

В Дніпрі знайшли смертельно небезпечні коктейлі, а саме надмірні концентрації отруйних речовин

Річка Дніпро перебуває у жахливому стані через тотальне забруднення. Про це розповів нардеп Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.

«Завершив вивчати звіт Рахункової палати про стан Дніпра. На жаль, результати катастрофічні. І це не висновки активістів, чи гучні заяви політичних партій, це офіційний звіт державного органу», – написав він.

За словами Фірсова, в Дніпрі знайшли смертельно небезпечні коктейлі, а саме надмірні концентрації гербіцид атразин, метали – кадмій, нікель, мідь, а також ртуть.

«Справжня проблема в тому, що Дніпро забезпечує 70% населення питною водою. І вода, яка тече з ваших кранів, може перестати бути придатною навіть для душу», – наголосив політик.

Єгор Фірсов назвав основні причини катастрофічного стану Дніпра. Одна з них – безконтрольна діяльність та зловживання фермерського господарства, яке використовує на полях отрутохімікати, які під час злив змиває у річки.

«Наші очисні споруди не справляються з такою кількістю речовин, що забруднюють навколишнє середовище. Більшість водоканалів будувалися в минулому сторіччі, а деякі взагалі в позаминулому. Чорна металургія, харчова промисловість та комунальне господарство кожного дня роблять водозабір з Дніпра. Це приносить їм гроші. За останні чотири роки Дніпро приніс нашій економіці понад 100 мільярдів гривень. Але що ми повернули головній річці країни? Нічого! За чотири роки ми вклали в розвиток річки менше п'яти мільйонів гривень», – уточнив Фірсов.

Політик підкреслив, що природа дає нам останні попередження.

Додамо, що справжня екологічна катастрофа, яку замовчують окупанти. За 7 років анексії на нелегальних сміттєзвалищах Криму накопичилось будівельне сміття та побутові відходи. Днями, через потужні зливи, звалища просто змило у море.

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