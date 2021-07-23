Екологи виявили отруту в київських ставках, де масово загинула риба і птахи
Матеріали будуть передані до правоохоронних органів
Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу здійснили виїзд групи до парку ім. Максима Рильського (Оріхуватські ставки) у Києві і встановили мор птахів та риби.
Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби поверхневої води у ставку. Під час обстеження - сторонніх запахів від води, цвітіння чи домішок на поверхні води відмічено не було. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції столичного округу.
«Безпосередньо в місцях виявлення загиблої риби спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проведено вимірювання розчиненого у воді кисню, що становив 9,32 – 9,95 мг/дм3, при нормі не нижче 4,0 мг/дм3. Температура води становила 23,7 – 24,6 градусів. Зафіксоване підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 – 0,729 мг/дм3. Також виявлено високе хімічне споживання кисню (ХСК): на рівні 120 – 128 мгО/дм3, що у 4,2 рази перевищує нормативні показники (30 мгО/дм3). У зв’язку з цим, є підстави припустити, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок. Ці ж хімікати могли потрапити до каскаду ставків через ливнестокову каналізацію», - йдеться в повідомленні інспекції.
Остаточні результати лабораторного дослідження будуть відомі на початку наступного тижня.
Матеріали будуть передані до правоохоронних органів.
Нагадаємо, днями на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.
На місці події працювали слідчі, представники екоінспекції та волонтери. Водоймища відносяться до природно-заповідного фонду України.