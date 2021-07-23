Екологи виявили отруту в київських ставках, де масово загинула риба і птахи

Зі ставка №3 екоактивісти та волонтери витягли майже 20 кілограмів риби, яка загинула

Зі ставка №3 екоактивісти та волонтери витягли майже 20 кілограмів риби, яка загинула

Матеріали будуть передані до правоохоронних органів

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу здійснили виїзд групи до парку ім. Максима Рильського (Оріхуватські ставки) у Києві і встановили мор птахів та риби.

Фахівці відділу інструментально-лабораторного контролю відібрали проби поверхневої води у ставку. Під час обстеження - сторонніх запахів від води, цвітіння чи домішок на поверхні води відмічено не було. Про це повідомляє пресслужба Державної екологічної інспекції столичного округу.

«Безпосередньо в місцях виявлення загиблої риби спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю проведено вимірювання розчиненого у воді кисню, що становив 9,32 – 9,95 мг/дм3, при нормі не нижче 4,0 мг/дм3. Температура води становила 23,7 – 24,6 градусів. Зафіксоване підвищення рівня заліза загального у концентраціях 0,706 – 0,729 мг/дм3. Також виявлено високе хімічне споживання кисню (ХСК): на рівні 120 – 128 мгО/дм3, що у 4,2 рази перевищує нормативні показники (30 мгО/дм3). У зв’язку з цим, є підстави припустити, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок. Ці ж хімікати могли потрапити до каскаду ставків через ливнестокову каналізацію», - йдеться в повідомленні інспекції.

Остаточні результати лабораторного дослідження будуть відомі на початку наступного тижня.

Матеріали будуть передані до правоохоронних органів.

Нагадаємо, днями на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

На місці події працювали слідчі, представники екоінспекції та волонтери. Водоймища відносяться до природно-заповідного фонду України.