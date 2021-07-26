На Київщині у двох річках виявлено масову загибель риби (фото)

Зафіксовано велику кількість загиблої риби на поверхні води та мілководді

Фахівці встановлюють причини замору риби

У річках Красна в с. Красна Слобідка Обухівського району та Рось в м. Біла Церква Київської області виявлено замор водних біоресурсів. Про це повідомляє Київський рибоохоронний патруль.

23 рибпатрульні Київщини здійснили обстеження р. Красна вздовж берегової лінії.

В результаті місцями виявлено загибель таких водних біоресурсів: йорж звичайний – 53 екз., середньою вагою 15-20 г, окунь – 30 екз., вагою 30-40 г та судак – 15 екз., вагою 500 – 1 000 г. Встановлено, що у риби наявні ознаки гниття, а вода зеленого кольору з неприємним запахом.

Для дослідження причин замору інспекторами відібрано проби води та направлено в Іхтіопатологічну лабораторію Держрибагентства. Результати будуть згодом.

24 липня рибпатрульні Київщини разом з директором Іхтіопатолоігчної лабораторії Держрибагентства здійснили виїзд на р. Рось. Шляхом огляду визначено площу ураження і здійснено середній підрахунок кількості загиблої риби на поверхні води та мілководді з визначенням її видового складу і вікової групи; проведено опитування місцевого населення щодо ймовірних причин замору.

Було здійснено вимірювання температури води та розчиненого кисню у семи місцях.

У обох випадках відібрати зразки риби виявилося неможливим у зв’язку з наявними ознаками її розкладання, що унеможливлює проведення лабораторних досліджень.

Результати досліджень проб води будуть вже 27 липня.

Наразі готуються для направлення листи для відповідного реагування до Держрибагентства, Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Київській області, Київської обласної державної адміністрації та БУВРу середнього Дніпра Державного агентства водних ресурсів.

Нагадаємо, нещодавно на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок.