Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)

Варварський видобуток піску відбувається на ряді водойм Києва

У Дарницькому районі Києва, біля села Бортничі, на озері Вітовець відбувається варварський видобуток піску, в результаті чого знищується водойма. Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) на своїй сторінці у Facebook.

Площа озера складає близько 80 га. Це досить чисте озеро, місце риболовлі та купання киян.

«Зараз з озера активно видобувається пісок. На наших фотографіях можна побачити, як на берегах озера насипані величезні купи піску, які пересипаються в самоскиди і відвозять. Можливо, даний видобуток піску здійснюється незаконно, як це робилося рік тому в озері Алмазне. Там незаконний видобуток піску зупинила громадськість», – повідомили екологи.

За даними КЕКЦ, такий же варварський видобуток піску відбувається і на ряді інших водойм Києва: на сусідньому з озером Вітовець озері Заплавне, на озері (річці) Коник під будівництво котеджів.

Читайте також: