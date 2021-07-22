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    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)

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    З озера&nbsp;Вітовець активно видобувається пісок - Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)
    З озера Вітовець активно видобувається пісок
    Фото: Київський еколого-культурний центр

    Варварський видобуток піску відбувається на ряді водойм Києва

    У Дарницькому районі Києва, біля села Бортничі, на озері Вітовець відбувається варварський видобуток піску, в результаті чого знищується водойма. Про це повідомляє Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ) на своїй сторінці у Facebook.

    Площа озера складає близько 80 га. Це досить чисте озеро, місце риболовлі та купання киян.

    «Зараз з озера активно видобувається пісок. На наших фотографіях можна побачити, як на берегах озера насипані величезні купи піску, які пересипаються в самоскиди і відвозять. Можливо, даний видобуток піску здійснюється незаконно, як це робилося рік тому в озері Алмазне. Там незаконний видобуток піску зупинила громадськість», – повідомили екологи.

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    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)
    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)
    Фото: Київський еколого-культурний центр

    За даними КЕКЦ, такий же варварський видобуток піску відбувається і на ряді інших водойм Києва: на сусідньому з озером Вітовець озері Заплавне, на озері (річці) Коник під будівництво котеджів.

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    Теги: екологія Київ водойма
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    Екологи б’ють на сполох: у Києві варварським методом знищується озеро (фото)