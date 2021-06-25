Партія «Слуга народу» анонсувала масштабний форум. Коли зберуться нардепи
На заході планують зібрати більше семи тисяч місцевих депутатів від політичної сили
Партія «Слуга народу» восени анонсувала масштабний форум. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко в ефірі «4 каналу».
За його словами, на заході планують зібрати більше семи тисяч місцевих депутатів від політичної сили.
«Восени у нас запланований дуже серйозний захід – це буде навіть більше, ніж з’їзд. Хочемо зібрати всіх наших місцевих депутатів. Це – понад сім тисяч осіб», – наголосив Корнієнко.
Він додав, що планують запросити на цей форум і президента Володимира Зеленського.
«Сподіваюсь, коронавірус не стане нам на заваді, всі встигнуть вакцинуватися, і ми проведемо захід у максимально безпечних умовах», – підсумував Корнієнко.
Нагадаємо, народні депутати від «Слуги народу» зайняли усі 10 місць у рейтингу за кількістю поданих законопроєктів, які містять корупційні ризики. Рейтинг склав Інститут законодавчих ідей.
Перші місця зайняли депутати від правлячої партії Данило Гетманцев (очільник рейтингу з 30 корупційними законопроєктами), Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха, Олександр Бакумов, Андрій Клочко, Олексій Жмеринецький, Олександр Корнієнко, В’ячеслав Медяник, Олександр Ковальчук, Давид Арахамія.
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