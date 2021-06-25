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    Партія «Слуга народу» анонсувала масштабний форум. Коли зберуться нардепи

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    Партія «Слуга народу» анонсувала масштабний форум. Коли зберуться нардепи
    Фото: УНІАН

    На заході планують зібрати більше семи тисяч місцевих депутатів від політичної сили

    Партія «Слуга народу» восени анонсувала масштабний форум. Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко в ефірі «4 каналу».

    За його словами, на заході планують зібрати більше семи тисяч місцевих депутатів від політичної сили.

    «Восени у нас запланований дуже серйозний захід – це буде навіть більше, ніж з’їзд. Хочемо зібрати всіх наших місцевих депутатів. Це – понад сім тисяч осіб», – наголосив Корнієнко.

    Він додав, що планують запросити на цей форум і президента Володимира Зеленського.

    «Сподіваюсь, коронавірус не стане нам на заваді, всі встигнуть вакцинуватися, і ми проведемо захід у максимально безпечних умовах», – підсумував Корнієнко.

    Нагадаємо, народні депутати від «Слуги народу» зайняли усі 10 місць у рейтингу за кількістю поданих законопроєктів, які містять корупційні ризики. Рейтинг склав Інститут законодавчих ідей.

    Перші місця зайняли депутати від правлячої партії Данило Гетманцев (очільник рейтингу з 30 корупційними законопроєктами), Андрій Мотовиловець, Дмитро Наталуха, Олександр Бакумов, Андрій Клочко, Олексій Жмеринецький, Олександр Корнієнко, В’ячеслав Медяник, Олександр Ковальчук, Давид Арахамія.

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    Теги: рейтинг партії партія Слуга народу Давид Арахамія Олександр Корнієнко
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    Партія «Слуга народу» анонсувала масштабний форум. Коли зберуться нардепи