  1. Головна
  2. Фото
рус
    Фото

    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арахамії дісталося від інтернет-гумористів - «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    Арахамії дісталося від інтернет-гумористів
    Фото: Goni

    Українців обурила заява «слуги» Арахамії

    Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.

    Такі заяви нардепа надихнули обурених жартівників з соцмереж на креатив.

    1 з 18
    на весь екран згорнути
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії
    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії

    6 липня на сайті українського Мінінфраструктури повідомили, що фактично тиждень тому, 30 червня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про розширення співпраці між країнами.

    Тим часом, у Росії висміяли губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова. Він, нібито, зробив щеплення від коронавірусу через сорочку. Принаймні, у такому вигляді позував у кабінеті лікаря.

    У мережі активно прийнялися обговорювати «безконтактну» вакцинацію російського губернатора.

    Теги: Китай партія Слуга народу Давид Арахамія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії