«Слуги» вчитимуться у Компартії Китаю: у мережі відреагували фотожабами на слова Арахамії

Українців обурила заява «слуги» Арахамії

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю китайським ЗМІ заявив, що вбачає схожість політичної сили з Комуністичною партією Китаю. І що політсила вважає Китайську Народну Республіку важливим стратегічним партнером і має намір перейняти досвід Комуністичної партії Китаю (КПК) в управління економікою та розбудові держави.

Такі заяви нардепа надихнули обурених жартівників з соцмереж на креатив.

6 липня на сайті українського Мінінфраструктури повідомили, що фактично тиждень тому, 30 червня, міністр інфраструктури Олександр Кубраков і міністр комерції КНР Ван Веньтао підписали міжурядову угоду про розширення співпраці між країнами.

Тим часом, у Росії висміяли губернатора Волгоградської області Андрія Бочарова. Він, нібито, зробив щеплення від коронавірусу через сорочку. Принаймні, у такому вигляді позував у кабінеті лікаря.

У мережі активно прийнялися обговорювати «безконтактну» вакцинацію російського губернатора.