«Слуга народу» озвучила три головні питання, які планують вирішити до кінця року

Голова політради партії та очільник депутатської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія

Партія «Слуга народу» окреслила для себе питання, які планує вирішити до кінця 2021 року

Партія «Слуга народу» у першу чергу планує вирішити до кінця 2021 року питання реформи судової системи, Служби безпеки України та запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Про це заявив голова політради партії та очільник депутатської фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, повідомляє пресслужба політсили.

«Перше питання – судова реформа. Друге – реформа СБУ та створення бюро економічної безпеки. Законодавчий механізм вже існує, але треба завершити цей процес. Третє питання – система накопичувальної другої пенсії», – сказав він.

За словами Арахамії, концепція накопичувальної пенсійної системи вже створена. Але оскільки це питання стосується кожного громадянина України, буде проведено велике суспільне обговорення.

Напередодні депутатка від «Слуга народу» анонсувала найближчим часом розгляд в Раді законопроєкту про реформу СБУ.

«На запитання: коли реформа СБУ? На червень готуємо до зали, до кінця сесії – прийняти. Хотілось би швидше, та і юридично проєкт має бути якісним», – зазначила Безугла.

Також вона додала, що реформу СБУ намагаються зірвати «постійно, кожного дня і різними способами, та робота триває».

Раніше повідомлялося, що Міжнародна консультаційна група, до складу якої входять представники ЄС, НАТО і США, висловила підтримку законопроєкту про Службу безпеки України в редакції, поданій 3 червня.

28 січня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №3196-д «Про внесення змін до Закону України« Про Службу безпеки України» щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ».

Автори законопроєкту пропонували ліквідувати підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, обмежити правоохоронну функцію і до 2024 року поступово передати функції досудового розслідування ДБР.

При цьому реформа передбачає посилення контррозвідувального і антитерористичного напрямків в роботі СБУ і розширення повноважень для боротьби з терористичними організаціями, незаконними збройними формуваннями, транснаціональними злочинними угрупованнями за межами України.