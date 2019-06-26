До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)



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Учасники акції закликали відмовитися від «війни з наркотиками» Фото: Укрінформ

Мітингувальники вимагали змінити наркополітику в Україні

У середу, 26 червня, під Адміністрацією президента України відбулася акція людей з наркозалежністю, які виступають за зміну політики в державі щодо наркозалежних.

Учасники мітингу прийшли у футболках з написами «Support. Don't punish» (Підтримати, не карати) та закликали відмовитися від «війни з наркотиками», повідомляє Укрінформ.

Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізовану виставу, аби у такий спосіб привернути увагу глави держави, високопосадовців та суспільства до чинної репресивної наркополітики.

Організаторами акції виступило Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю «Волна» за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок «Вона» та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.

Акція пройшла в рамках Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики всьоме поспіль.