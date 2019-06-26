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    Новини

    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)

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    Учасники акції&nbsp;закликали відмовитися від &laquo;війни з&nbsp;наркотиками&raquo; - До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    Учасники акції закликали відмовитися від «війни з наркотиками»
    Фото: Укрінформ

    Мітингувальники вимагали змінити наркополітику в Україні

    У середу, 26 червня, під Адміністрацією президента України відбулася акція людей з наркозалежністю, які виступають за зміну політики в державі щодо наркозалежних.

    Учасники мітингу прийшли у футболках з написами «Support. Don't punish» (Підтримати, не карати) та закликали відмовитися від «війни з наркотиками», повідомляє Укрінформ.

    Зокрема, учасники акції - наркозалежні люди, громадські діячі та правозахисники - влаштували імпровізовану виставу, аби у такий спосіб привернути увагу глави держави, високопосадовців та суспільства до чинної репресивної наркополітики.

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    Організаторами акції виступило Всеукраїнське об'єднання людей з наркозалежністю «Волна» за участі та підтримки Міжнародного консорціуму з наркополітики, Всеукраїнського об'єднання наркозалежних жінок «Вона» та інших неурядових правозахисних організацій, які працюють у сфері наркополітики.

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    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)
    До Адміністрації президента прийшли наркозалежні (фото)

    Акція пройшла в рамках Глобальної кампанії за зміни репресивної наркополітики всьоме поспіль.

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    правозахисники Адміністрація Президента Київ акція наркотики
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