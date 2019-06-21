Житель Солом’янки влаштував на своєму подвір’ї плантацію конопель і маку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Поліцейські вилучили кущі та насіння коноплі, а також понад 300 кущів маку Фото: Нацполіція

Чоловік, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів

Дільничні офіцери Солом’янського управління поліції від мешканців вулиці Миколи Лукаша отримали інформацію про те, що сусід у дворі вирощує коноплі та мак.

Як повідомляє пресслужба поліції Києва, правоохоронці затримали чоловіка для надання пояснень. Він підтвердив, що вирощував на території будинку коноплі та мак нібито для власного вживання.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили кущі та насіння коноплі, а також понад 300 кущів маку. Наркотичні рослини направили на проведення експертизи.

Правопорушник – киянин, 1970 року народження, раніше судимий за злочини, пов’язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.