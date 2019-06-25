В Одесі перед судом постануть наркоділки



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Відповідатимуть перед судом наркодилери, які «труїли» метадоном мешканців Одеси та Києва

Прокуратура області спільно з Одеською місцевою прокуратурою направили до суду справу стосовно групи з чотирьох наркодилерів. Про це інформує пресслужба прокуратури в Одеській області, повідомляє «Главком».

Жінка та чоловік організували канал поставки «товару» з Кривого Рогу до Одеси та Києва, контактували з клієнтами, розподіляли заробіток.

До складу злочинної групи також входила 76-літня перевізниця, яка з 2017 року возила наркотики з Кривого Рогу, та інша спільниця, яка робила закладки на території Одеси.

Метадон і сильнодіючий лікарський засіб - димедрол ділки розфасовували у м. Кривий Ріг.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 270 пакетів з наркотиком та інші ємкості з порошками.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Суворовського відділу поліції.