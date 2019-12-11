До Дня святого Миколая Київ планує виділити дітям-пільговикам 10,5 млн грн



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Матеріальну допомогу отримають, зокрема, діти з інвалідністю

Передбачається одноразова адресна матеріальна допомога

Члени постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку підтримали коригування міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019 рік.

Відповідно до проекту рішення планується виділити 10,5 млн грн на надання одноразової адресної матеріальної допомоги з нагоди Дня святого Миколая дітям пільгових категорій.

Йдеться про дітей з інвалідністю, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, орфанні, онкологічні та інші тяжкі захворювання. Також допомога передбачається дітям-сиротам, з багатодітних сімей, усиновленим, які знаходяться під опікою та піклуванням. Про це повідомляє пресслужба Київради.

«Матеріальну допомогу до свята отримають і діти загиблих воїнів, які брали участь в АТО. Також місто подбає про дітей осіб, які загинули під час Революції Гідності. Загалом програма має охопити майже 29 тисяч дітей. Відповідні кошти, які місто має направити на виплати, були зекономлені під час реалізації цільової програми «Турбота. Назустріч киянам», - зазначив голова бюджетної комісії Андрій Странніков.

Проект рішення мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Як повідомлялося, 18 грудня у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться театральна вистава «Фабрика Санти» для дітей, які потребують особливої уваги та допомоги.

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