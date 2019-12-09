До Дня святого Миколая у Києві особливим дітям покажуть казкову виставу

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На маленьких глядачів чекає новорічне свято

18 грудня у приміщенні Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва відбудеться театральна вистава «Фабрика Санти» для дітей, які потребують особливої уваги та допомоги. Для них готується свято, яке залишиться доброю згадкою та стане гарним початком новорічно-різдвяних свят. Про це повідомили у Київському міському методичному центрі закладів культури та навчальних закладів, інформує пресслужба КМДА.

Початок вистави о 13:00.

До театру запрошуються діти, які в силу об’єктивних причин більшу частину свого життя обмежені у спілкуванні з навколишнім світом. Тому метою заходу є соціальна адаптація таких дітей та створення для них святкового настрою.

У заході очікується близько 300 дітей, якими опікуються соціальні служби, благодійні фонди та громадські організації.

На глядачів чекають таємниця святково прикрашеної ялинки в холі, перегляд вистави «Фабрика Санти». Біля ялинки та безпосередньо поруч із дітьми працюватимуть волонтери-артисти – студенти Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв. На святі вони перевтіляться у фокусників, жонглерів, лялькарів (близько 20 артистів). Наприкінці свята дітей привітають подарунками від спонсорів.

Місце проведення: Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва (вул. Межигірська, 2).

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