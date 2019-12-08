Петро і Марина Порошенко відкрили новорічну ялинку у зимовому містечку Roshen



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Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітаці

Цього року вперше на території Київської кондитерської фабрики Рошен відкрились зимовий ярмарок та ковзанка.

Петро і Марина Порошенко побували на церемонії офіційного відкриття новорічної ялинки та поспілкувались із дітьми на новенькій ковзанці, яка вже зустріла перших відвідувачів. Разом із киянами на ялинку завітали діти з Краматорського Центру соціально-психологічної реабілітації.

«Тут не тільки кияни. Сьогодні зі мною сюди прийшли діти з Краматорська. Дуже приємно, що приїжджають з Донецької області, і ми мріємо, що крім Києва, такі ковзанки будуть відкриті в Харкові, Дніпрі. Я буду дуже просити, щоб це рухалось і в Донецьку область – до Краматорська. Щоб там ми також побачили такі посмішки дітей», - зазначив Петро Порошенко.

«Дуже важливо, щоб мрії втілювалися в життя. Яка найзаповітніша мрія дітей? Щоб Україна була гарною, щоб наша країна була щаслива країна щасливих людей. І я думаю, що ми маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося», – сказав Порошенко.

Серед соціальних проєктів корпорації «Рошен» - зокрема, допомога Національному інституту раку, дитячій лікарні Охматдит, Кременчуцькій міській дитячій лікарні, Центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, постійна допомога постраждалим від російської агресії на Донбасі. Загальна сума інвестицій у соціальні проєкти у 2017-2018 роках перевищила 357 мільйонів гривень.