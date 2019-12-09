Свята наближаються: оголошено повну програму новорічних заходів у Києві



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На Софійській площі вируватиме зимове казкове містечко Фото: Олександр Гончаров, Апостроф

У Києві вже стартували зимові новорічно-різдвяні розваги

Незабаром, 19 грудня, у День святого Миколая, в усіх районах Києва урочисто засвітять новорічні ялинки. Кияни і гості столиці у грудні-січні зможуть відвідати різноманітні активні та культурно-розважальні святкові події. Програма затверджена розпорядженням КМДА № 2098.

Так, на Софійській площі, де постане головна ялинка країни, вируватиме зимове казкове містечко «Чотири королівства», а на Контрактовій площі – етнічне містечко за кращими народними українськими традиціями. У вихідні там триватимуть святкові концерти за участю популярних виконавців: зокрема: С.К.А.Й., ТМНК, Pianoboy, Kishe та багатьох інших.

У парку Тараса Шевченка можна буде безкоштовно побувати одразу на двох локаціях: романтичній ковзанціі квест-фестивалі «Йоль: країна легенд».

Біля Арки дружби народів відкриється молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку.

Урочистості святам додасть хода волонтерів – помічників святого Миколая і вуличне театральне дійство із костюмованими героями.

Прихильників сучасного мистецтва запрошують на масштабну експозицію «Всеукраїнська різдвяна виставка», яка представить картини, графічні роботи, скульптурні композиції, твори декоративно-прикладного мистецтва понад 400 українських художників з усіх куточків України.

Звісно, свята триватимуть також у школах, дитсадках і закладах професійної освіти. Зокрема, благодійні новорічні вистави передбачені для дітей різних соціальних категорій.

Програма новорічних та різдвяних заходів

1. Романтичні новорічні свята на ковзанці з «Raffaello»

6 грудня 2019 року – 13 січня 2020 року

Парк імені Тараса Шевченка

2. Фестиваль гігантських китайських ліхтарів

13 грудня 2019 року – 02 лютого 2020 року

Культурно-мистецький комплекс

«Співоче поле» у Печерському ландшафтному

Парку (вулиця Лаврська, 33)

3. Культурно-мистецький проект «Новий рік – 2020»

14 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року

Софійська площа, Володимирський проїзд (від Михайлівської площі до перетину з вулицею Алли Тарасової), проїжджа частина Володимирського проїзду навпроти будинку № 5

14 грудня 2019 року – 19 січня 2020 року Контрактова площа, вулиця Петра Сагайдачного (від Контрактової площі до перетину з вулицею Андріївською)

3.1. Засвічення Головної новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая. Святкова хода

19 грудня 2019 року, Софійська площа

3.2. Засвічення новорічної ялинки. Святкування Дня Святого Миколая

19 грудня 2019 року, Контрактова площа

3.3. Святкові концерти

21, 22, 28, 25, 29, 30 грудня 2019 року

Софійська площа,

21, 22, 25, 28, 29, 30 грудня 2019 року

Контрактова площа

3.4. Свято зустрічі Нового року (новорічна ніч)

31 грудня 2019 року – 01 січня 2020 року

Софійська площа, Контрактова площа

3.5. Святкові концерти

01, 04, 05 січня 2020 року

Софійська площа, Контрактова площа

3.6. Святкова різдвяна хода звіздарів та різдвяний концерт

07 січня 2020 року,

Софійська площа, Контрактова площа

3.7. Святкові концерти

11 січня 2020 року, Софійська площа,

11, 12, 14, 18 січня 2020 року, Контрактова площа

3.8. Урочисте закриття святкової локації на Софійській площі та Володимирському проїзді

12 січня 2020 року, Софійська площа

3.9. Урочисте закриття святкової локації на Контрактовій площі

19 січня 2020 року, Контрактова площа

4. Квест-фестиваль «Йоль: країна легенд»

14 грудня 2019 року – 20 січня 2020 року

Парк імені Тараса Шевченка

5. Свято Святого Миколая для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

18 – 26 грудня 2019 року

6. Новорічно-різдвяні святкові заходи для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста Києва

18 – 27 грудня 2019 року

Культурно-видовищні та заклади дозвілля Києва

7. Соціокультурний захід «Урочиста хода волонтерів – помічників Святого Миколая»

19 грудня 2019 року, 16:00-19:00

вулиця Хрещатик, 36 (старт ходи) –

вулиця Хрещатик – Майдан Незалежності – вулиця Михайлівська – Михайлівська площа – фунікулер – вулиця Петра Сагайдачного – Контрактова площа (фініш ходи)

8. Культурно-мистецький проект «Всеукраїнська різдвяна виставка»

19 грудня 2019 року – 12 січня 2020 року

Центральний будинок художника

(вулиця Січових Стрільців, 1-5)

9. Новорічний Borjomi Parade

21 грудня 2019 року

12:00-14:00 збір учасників

14:00-16:00 святкова хода

перехрестя вулиці Володимирської з бульваром Тараса Шевченка (старт параду) – вулиця Володимирська, 23 (фініш параду)

10. Молодіжний фестиваль спортивного, активного та музичного відпочинку Snegfest

21, 22 грудня 2019 року, 10:00-22:00

Центральний парк культури і відпочинку, естрада Хрещатого парку (біля Арки дружби народів)

11. Новорічний марафон «Добрі справи для добрих людей» – благодійні новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій

21, 22 грудня 2019 року, 10:00-16:00

12. Новорічні вистави для дітей різних соціальних категорій «Ходить по землі Святий Миколай»

23 – 24 грудня 2019 року, 10:00-16:00

Колонна зала Київської міської ради

(вулиця Хрещатик, 36)

13. Відкриті змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти – 2020»

10, 11 січня 2020 року

Легкоатлетичний манеж Київської міської школи

вищої спортивної майстерності

(проспект Павла Тичини, 18)

14. Свято Водохреща в Гідропарку

19 січня 2020 року

Парк культури та відпочинку «Гідропарк» (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього)

15. Святкові новорічні та різдвяні заходи в районах і закладах культури міста

грудень 2019 року - січень 2020 року