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    До Дня Святого Миколaя діти зaгиблих учaсників AТО/ООС отримaють по 3 тис. грн

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    До Дня Святого Миколaя діти зaгиблих учaсників AТО/ООС отримaють по 3 тис. грн

    Матеріальну допомогу 108 дітей

    До Дня Святого Миколая діти загиблих учасників АТО/ООС отримають матеріальну допомогу.

    Голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський підписав відповідне розпорядження «Про затвердження списку дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають право на отримання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая».

    У цьому році 108 дітей загиблих учасників АТО/ООС області отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у сумі 3 тисячі гривень кожному.

    До слова, поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас

    Загін поліцейських Вінниччини вирушив на Схід країни виконувати службові завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил.

    Майже сорок вінницьких поліцейських зведеного загону змінять своїх колег, які протягом двох місяців забезпечували публічну безпеку та правопорядок на Донеччині. Серед бійців загону – дві жінки.  

    Джерело: news.vn.ua

    АТО діти Вінниччина Операція Об’єднаних сил Владислав Скальський
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