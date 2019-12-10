До Дня Святого Миколaя діти зaгиблих учaсників AТО/ООС отримaють по 3 тис. грн
Матеріальну допомогу 108 дітей
До Дня Святого Миколая діти загиблих учасників АТО/ООС отримають матеріальну допомогу.
Голова Вінницької обласної державної адміністрації Владислав Скальський підписав відповідне розпорядження «Про затвердження списку дітей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС, які мають право на отримання матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая».
У цьому році 108 дітей загиблих учасників АТО/ООС області отримають одноразову матеріальну допомогу з обласного бюджету у сумі 3 тисячі гривень кожному.
До слова, поліцейські Вінницької області вирушили на Донбас.
Загін поліцейських Вінниччини вирушив на Схід країни виконувати службові завдання у зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Майже сорок вінницьких поліцейських зведеного загону змінять своїх колег, які протягом двох місяців забезпечували публічну безпеку та правопорядок на Донеччині. Серед бійців загону – дві жінки.
Джерело: news.vn.ua