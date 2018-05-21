До Києва у вівторок приїде єврокомісар Ган
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У березні Йоганнес Ган жорстко розкритикував українську владу
Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган відвідає українську столицю 22-23 травня. Про це йдеться у календарі подій Європейської комісії.
Подробиці майбутнього візиту єврокомісара, як і запланованих в його рамках заходів, на сайті Єврокомісії не наводиться.
Раніше європейський комісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Ган розкритикував українське керівництво через недотримання обіцянок.
Йдеться про обов’язкове подання громадськими активістами, що працюють в сфері протидії корупції, е-декларації, що Брюссель неодноразово вимагав від України скасувати. Відповідна заява опублікована на сайті Єврокомісії.
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Джерело: УНН