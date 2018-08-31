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    До Києва знову відправлять баржі з херсонськими кавунами

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    Баржа з кавунами - До Києва знову відправлять баржі з херсонськими кавунами
    Баржа з кавунами

    Херсонські кавуни прибудуть до столиці водним шляхом

    Цьогоріч одне з найбільших сільськогосподарських підприємств України «Нібулон» планує відправити до Києва ще як мінімум дві баржі з херсонськими кавунами.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії в четвер.

    «На черзі вже наступний рейс. За нормальних погодних умов за ним послідує і третій, і наступні рейси», - відзначили на підприємстві.

    У компанії заявили, що використання водного шляху для транспортування - більш надійне, ніж автомобільними дорогами, оскільки в такому разі ягоди практично не отримують ушкоджень.

    Нагадаємо, кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди в одному із супермаркетів Києва з 8 до 3 гривень за кілограм.

    Як відомо, 25 серпня баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

    До столиці вантаж доправили на автомобілях - таким чином херсонські фермери мали намір здешевити продукт.

    Прогнозувалося, що цьогоріч баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

    Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.

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