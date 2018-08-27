Кавуни з баржі уже продають у Києві всього по 3 грн (фото)



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Фото: Agronews Кавуни з баржі в одному із магазинів мережі «Сільпо» у Києві

Ціни на кавуни впали з 8 грн до 3 грн за кг

Кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди в одному із супермаркетів Києва з 8 до 3 гривень за кілограм.

Як повідомили у прес-службі компанії «Нібулон», яка забезпечила транспортування кавунів до Києва по Дніпру, солодкі ягоди завезли для реалізації в мережі магазинів «Сільпо» компанії Fozzy Group.

Робітники торгівельного залу одного із магазинів мережі «Сільпо» в центрі столиці повідомили Agronews, що свіжі кавуни завезли до магазину у неділю, при цьому за значно нижчою ціною, ніж було раніше.

«Кавуни завезли сьогодні з Херсону. Беріть, вони солодкі, тим більше були по 8, зараз по 3», - сказав працівник магазину.

На даний момент великого ажіотажу навколо придбання кавунів у магазині не спостерігається.

Нагадаємо, 25 серпня баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

До столиці вантаж доправлять на автомобілях - таким чином херсонські фермери мають намір здешевити продукт.

Прогнозувалося, що цьогоріч баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.