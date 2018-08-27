  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Кавуни з баржі уже продають у Києві всього по 3 грн (фото)

    • Розсилка
    Кавуни з баржі в одному із магазинів мережі &laquo;Сільпо&raquo; у Києві - Кавуни з баржі уже продають у Києві всього по 3 грн (фото)
    Фото: Agronews
    Кавуни з баржі в одному із магазинів мережі «Сільпо» у Києві

    Ціни на кавуни впали з 8 грн до 3 грн за кг

    Кавуни, привезені з Херсонщини баржею, обвалили ціни на смугасті ягоди в одному із супермаркетів Києва з 8 до 3 гривень за кілограм.

    Як повідомили у прес-службі компанії «Нібулон», яка забезпечила транспортування кавунів до Києва по Дніпру, солодкі ягоди завезли для реалізації в мережі магазинів «Сільпо» компанії Fozzy Group.

    Робітники торгівельного залу одного із магазинів мережі «Сільпо» в центрі столиці повідомили Agronews, що свіжі кавуни завезли до магазину у неділю, при цьому за значно нижчою ціною, ніж було раніше.

    Читайте також

    «Кавуни завезли сьогодні з Херсону. Беріть, вони солодкі, тим більше були по 8, зараз по 3», - сказав працівник магазину.

    На даний момент великого ажіотажу навколо придбання кавунів у магазині не спостерігається.

    Нагадаємо, 25 серпня баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

    До столиці вантаж доправлять на автомобілях - таким чином херсонські фермери мають намір здешевити продукт.

    Прогнозувалося, що цьогоріч баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

    Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.

    Читайте також
    Київ торгівля Херсонщина їжа
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ