Баржа з херсонськими кавунами прибула під Київ



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Фото: Уніан Баржа з кавунами із Херсону

Близько 500 тонн херсонських кавунів та кілька тонн динь сьогодні прибули до селища Чирське

Баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

Про це повідомляє телеканал «112 Україна».

«Близько 500 тонн херсонських кавунів та кілька тонн динь сьогодні прибули до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області... Під Київ вони прибули на баржі прямо на розвантажувальний термінал, вже розпочалося їх розвантаження», - йдеться у повідомленні.

За прогнозами, за кілька годин кавуни та дині будуть у столиці. До столиці вантаж доправлять на автомобілях - таким чином херсонські фермери мають намір здешевити продукт.

Нагадаємо, цього року баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.