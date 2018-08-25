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    Баржа з херсонськими кавунами прибула під Київ

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    <p>Баржа з кавунами із Херсону</p> - Баржа з херсонськими кавунами прибула під Київ
    Фото: Уніан

    Баржа з кавунами із Херсону

    Близько 500 тонн херсонських кавунів та кілька тонн динь сьогодні прибули до селища Чирське

    Баржа з херсонськими кавунами та динями прибула до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області.

    Про це повідомляє телеканал «112 Україна»

    «Близько 500 тонн херсонських кавунів та кілька тонн динь сьогодні прибули до селища Чирське Переяслав-Хмельницького району Київської області... Під Київ вони прибули на баржі прямо на розвантажувальний термінал, вже розпочалося їх розвантаження», - йдеться у повідомленні.

    За прогнозами, за кілька годин кавуни та дині будуть у столиці. До столиці вантаж доправлять на автомобілях - таким чином херсонські фермери мають намір здешевити продукт.

    Нагадаємо, цього року баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

    Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.

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    Київ їжа Київщина Херсон
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