Баржа з херсонськими кавунами прямує до Києва (фото)
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Баржа привезе до Києва удвічі більше кавунів, ніж торік
Цього року баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.
Про це поінформував журналістів у місті Гола Пристань під час завантаження баштанних на баржу президент кооперативу «Південний союз» Олександр Синенко, повідомляє Укрінформ.
Зокрема, першу цього року баржу у вівторок, 21 серпня, допізна завантажували херсонськими кавунами на причалі зерноперевантажувального терміналу компанії «Нібулон» для відправлення по Дніпру жителям Києва.
«Загальна вага тут (баштанних на баржі - ред.) за 500 тонн (минулого року було 250 тонн - ред.), з них 80 тонн - дині. Вирощено ці кавуни і дині в господарствах і агропідприємствах Голопристанського і Скадовського районів (Херсонщини - ред.)... 500 тонн це буде, я думаю, десь 100 тис. кавунів», - зазначив Синенко.
За його словами, планується, що херсонські баштанні з баржі з'являться у столиці у торговельних закладах мережі «Сільпо» вже у вівторок наступного тижня. А вивантажуватимуть їх з баржі у понеділок.
Разом з тим, як зазначив Синенко, «якщо кожен (киянин - ред.) купить по кавуну з баржі, то у чотиримільйонному місті ці кавуни скуштують всього-на-всього лише 2% киян». Що ж до наступних таких барж з херсонськими кавунами для жителів столиці, то, як заявив Синенко, все залежатиме від природно-кліматичних умов, які складатимуться на Херсонщині найближчим часом.
Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.