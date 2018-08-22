Баржа з херсонськими кавунами прямує до Києва (фото)



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Фото: Нібулон, Фейсбук Баржа з херсонськими кавунами та динями

Баржа привезе до Києва удвічі більше кавунів, ніж торік

Цього року баржа привезе до Києва удвічі більше херсонських кавунів та динь, ніж торік.

Про це поінформував журналістів у місті Гола Пристань під час завантаження баштанних на баржу президент кооперативу «Південний союз» Олександр Синенко, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, першу цього року баржу у вівторок, 21 серпня, допізна завантажували херсонськими кавунами на причалі зерноперевантажувального терміналу компанії «Нібулон» для відправлення по Дніпру жителям Києва.

«Загальна вага тут (баштанних на баржі - ред.) за 500 тонн (минулого року було 250 тонн - ред.), з них 80 тонн - дині. Вирощено ці кавуни і дині в господарствах і агропідприємствах Голопристанського і Скадовського районів (Херсонщини - ред.)... 500 тонн це буде, я думаю, десь 100 тис. кавунів», - зазначив Синенко.

За його словами, планується, що херсонські баштанні з баржі з'являться у столиці у торговельних закладах мережі «Сільпо» вже у вівторок наступного тижня. А вивантажуватимуть їх з баржі у понеділок.

Разом з тим, як зазначив Синенко, «якщо кожен (киянин - ред.) купить по кавуну з баржі, то у чотиримільйонному місті ці кавуни скуштують всього-на-всього лише 2% киян». Що ж до наступних таких барж з херсонськими кавунами для жителів столиці, то, як заявив Синенко, все залежатиме від природно-кліматичних умов, які складатимуться на Херсонщині найближчим часом.

Як повідомлялося, першу у 2018 році, і другу протягом останніх 15 років баржу з херсонськими кавунами для жителів Києва планували відправити по Дніпру з міста Гола Пристань ще 25-26 липня. Але через дощі дату відправлення перенесли на 5 серпня. А згодом дату відправлення баржі з кавунами знову переносили.