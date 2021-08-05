До уваги водіїв! Буде обмежено рух на важливій вулиці Подолу

Проводиться оновлення дорожнього покриття

Із 20:00 5 серпня до 5:00 6 серпня на вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі буде частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Покриття оновлюють на ділянці від вул. Хорива до буд. № 14 на вул. Набережно-Хрещатицькій.

У ніч проти 6 серпня влаштовуватимуть нове асфальтове покриття. Роботи виконають уночі, щоб менше впливати на трафік.

Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.