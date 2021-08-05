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    До уваги водіїв! Буде обмежено рух на важливій вулиці Подолу

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    Дорожнє покриття&nbsp;на вул. Набережно-Хрещатицькій потребує середнього ремонту - До уваги водіїв! Буде обмежено рух на важливій вулиці Подолу
    Дорожнє покриття на вул. Набережно-Хрещатицькій потребує середнього ремонту
    Фото: mistaua

    Проводиться оновлення дорожнього покриття

    Із 20:00 5 серпня до 5:00 6 серпня на вул. Набережно-Хрещатицькій на столичному Подолі буде частково обмежено рух транспорту – дорожники проводять середній ремонт. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Покриття оновлюють на ділянці від вул. Хорива до буд. № 14 на вул. Набережно-Хрещатицькій.

    У ніч проти 6 серпня влаштовуватимуть нове асфальтове покриття. Роботи виконають уночі, щоб менше впливати на трафік.

    Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Днями завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    До уваги водіїв! Буде обмежено рух на важливій вулиці Подолу