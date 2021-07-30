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    На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)

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    Гранітну бруківку покладуть на частині вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного - На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)
    Гранітну бруківку покладуть на частині вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного
    Фото: Київавтодор

    Оновлення вулиці Андріївської відбувається вперше з 1989 року

    У Києві триває оновлення доріг. Зокрема, у розпалі реконструкція вулиці Андріївської на Подолі. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київавтодор».

    «На вулиці Андріївській проводимо цілий комплекс робіт. У рамках реконструкції відбувається заміна 200 м водопровідної мережі, 400 м теплотраси, 100 м каналізаційного колектора. На частині вулиці неподалік Боричевого Току уже проклали нове покриття. На залізобетонну монолітну подушку вкладено гранітну бруківку», – повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    Гранітну бруківку покладуть на частині вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Площа ділянки – близько 2 тис. кв. м. Раніше на цій ділянці було старе асфальтове покриття.

    «Триває на вул. Андріївській й оновлення тротуарів. Загальна площа пішохідних доріжок – понад 6 тис. кв. м. Їх облаштують із фігурних елементів мощення (ФЕМ)», – додав Федоренко.

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    На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)
    На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)
    На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)

    Перший етап робіт на вулиці Андріївській планують завершити до кінця серпня. А весь комплекс робіт – до кінця поточного року.

    Нинішня реконструкція – перше масштабне оновлення вулиці з 1989 року.

    Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)