На одній із найстаріших вулиць Києва кладуть бруківку замість асфальту (фото)

Гранітну бруківку покладуть на частині вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного

Оновлення вулиці Андріївської відбувається вперше з 1989 року

У Києві триває оновлення доріг. Зокрема, у розпалі реконструкція вулиці Андріївської на Подолі. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київавтодор».

«На вулиці Андріївській проводимо цілий комплекс робіт. У рамках реконструкції відбувається заміна 200 м водопровідної мережі, 400 м теплотраси, 100 м каналізаційного колектора. На частині вулиці неподалік Боричевого Току уже проклали нове покриття. На залізобетонну монолітну подушку вкладено гранітну бруківку», – повідомив в. о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

Гранітну бруківку покладуть на частині вулиці Андріївської між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Площа ділянки – близько 2 тис. кв. м. Раніше на цій ділянці було старе асфальтове покриття.

«Триває на вул. Андріївській й оновлення тротуарів. Загальна площа пішохідних доріжок – понад 6 тис. кв. м. Їх облаштують із фігурних елементів мощення (ФЕМ)», – додав Федоренко.

Перший етап робіт на вулиці Андріївській планують завершити до кінця серпня. А весь комплекс робіт – до кінця поточного року.

Нинішня реконструкція – перше масштабне оновлення вулиці з 1989 року.

Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.