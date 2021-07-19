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    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)

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    На деяких об'єктах ремонтні роботи виконуються і вночі - Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    На деяких об'єктах ремонтні роботи виконуються і вночі
    Фото: Київавтодор

    Капітальний ремонт проспекту Степана Бандери на фінальному етапі

    У Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    «На фінальному етапі – капітальний ремонт просп. С. Бандери. На магістралі закінчено влаштування верхнього шару асфальтобетонного покриття проїзної частини. Продовжуються роботи з улаштування тротуарів та велодоріжок», – розповів в.о. генерального директора КК «Київавтодор» Олександр Федоренко.

    На вул. Л. Толстого на значній частині влаштовано середній шар асфальтобетонного покриття. Нанесена тимчасова розмітка, аби розпочати новий етап робіт з ремонту на протилежній ділянці вулиці.

    Також продовжуються роботи з реконструкції вул. Андріївської та Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Милославської, Борщагівської, І.Франка, Чорнобильської, ділянки дороги Т-1027.

    Тривають роботи на 23 об’єктах середнього ремонту. Зокрема, на просп. В. Лобановського та вул. Березняківській виконали роботи з фрезерування покриття, на Парковій дорозі та вул. Ялтинській закінчили роботи з асфальтування проїзної частини.

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    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)
    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)

    Як повідомлялося, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» продовжують посилений полив доріг у цілодобовому режимі. У дві зміни на дорогах Києва працюють 59 поливомийних машин.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Столичні автодорівці показали, як у спеку ремонтують дороги (фото)