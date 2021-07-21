Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)

За день дорожники зрізали щонайменше 13 дерев

Капремонт вулиці Франка передбачає видалення 13 дерев

На вулиці Івана Франка в центрі Києва за декілька годин зрізали щонайменше сім дерев. Про це повідомила місцева жителька Lada Lefor на своїй сторінці у Facebook.

«На Франка за декілька годин зрізали всі дерева біля будинку, в якому я зараз живу. В тому числі каштан, який висадив батько власника моєї квартири. Загалом дерев було не менше семи», – написала вона.

У комунальному підприємстві по управлінню зеленими насадженнями Шевченківського району «Хмарочосу» пояснили, що на вул. Франка робитимуть капітальний ремонт, замовником якого є «Київавтодор».

«Вказані дерева вздовж вулиці Івана Франка були видалені відповідно до проєктної документації, розробленої замовником робіт – КК «Київавтодор», відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради», – зазначили в підприємстві.

Фото: КП УЗН Шевченківського району

Капремонт вулиці Франка виконує «Київшляхбуд» за 64,5 млн грн. Згідно з тендерною документацією, підрядника зобов’язали зрубати 13 дерев.

Раніше «Київавтодор» повідомляв, що нинішній етап ремонтних робіт на вулиці Івана Франка триватиме до 31 серпня.