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    Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)

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    За день дорожники зрізали&nbsp;щонайменше 13 дерев - Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)
    За день дорожники зрізали щонайменше 13 дерев
    Фото: Lada Lefor/Facebook

    Капремонт вулиці Франка передбачає видалення 13 дерев

    На вулиці Івана Франка в центрі Києва за декілька годин зрізали щонайменше сім дерев. Про це повідомила місцева жителька Lada Lefor на своїй сторінці у Facebook.

    «На Франка за декілька годин зрізали всі дерева біля будинку, в якому я зараз живу. В тому числі каштан, який висадив батько власника моєї квартири. Загалом дерев було не менше семи», – написала вона.

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    Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)
    Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)
    Фото: Lada Lefor/Facebook

    У комунальному підприємстві по управлінню зеленими насадженнями Шевченківського району «Хмарочосу» пояснили, що на вул. Франка робитимуть капітальний ремонт, замовником якого є «Київавтодор».

    «Вказані дерева вздовж вулиці Івана Франка були видалені відповідно до проєктної документації, розробленої замовником робіт – КК «Київавтодор», відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради», – зазначили в підприємстві.

    Фото: КП УЗН Шевченківського району
    Фото: КП УЗН Шевченківського району

    Капремонт вулиці Франка виконує «Київшляхбуд» за 64,5 млн грн. Згідно з тендерною документацією, підрядника зобов’язали зрубати 13 дерев.

    Раніше «Київавтодор» повідомляв, що нинішній етап ремонтних робіт на вулиці Івана Франка триватиме до 31 серпня.

    Теги: Київ дороги ремонт Київавтодор
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    Під час дорожнього ремонту в центрі Києва зрізали дерева (фото)