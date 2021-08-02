Дорожники показали, як переодягли вулицю на Березняках (відео)

Асфальтування виконали у нічний час

Вулиця Березняківська отримала нове дорожнє покриття

Завершився останній етап середнього ремонту вул. Березняківської у Дніпровському районі Києва. Дорожники влаштували нове асфальтове покриття на частині від вул. Ю. Шумського до Дніпровської набережної. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Асфальтування виконали у нічний час, щоб менше впливати на трафік. Використали поліпшений полімерний асфальтобетон. Влаштували його на площі близько 10,5 тис. кв. м. Найближчим часом завершать і поточний ремонт тротуарів.

Перший етап середнього ремонту провели кілька років тому. Поступово КП ШЕУ Дніпровського району оновило всю вулицю. Загальна площа проїжджої частини – 42,3 тис. кв. м. Протяжність вулиці – 3 км.

Кільцеве перехрестя з вул. Ю. Шумського ремонтуватимуть у рамках капітального ремонту самої вул. Ю. Шумського, зазначили у «Київавтодорі».

Нагадаємо, наразі в Києві на десятках об’єктів капітальних і середніх ремонтів тривають масштабні роботи.