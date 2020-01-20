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    До уваги водіїв: на Південному мосту на день буде обмежено рух

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    До уваги водіїв: на Південному мосту на день буде обмежено рух

    Автодорівці проводитимуть ремонт асфальтового покриття

    На естакаді Південного мосту в Києві тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    21 січня дорожники проводитимуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Надніпрянського шосе.

    Роботи триватимуть з 12:00 до 20:00. «У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік», - зазначили у Київавтодорі.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У Київавтодорі перепрошують за незручності.

    Нагадаємо, з 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня було частково обмежено рух на Південному мосту. 

    Роботи проводитились на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».

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