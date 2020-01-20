До уваги водіїв: на Південному мосту на день буде обмежено рух



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Автодорівці проводитимуть ремонт асфальтового покриття

На естакаді Південного мосту в Києві тривають поетапні роботи з невеликими обмеженнями руху. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

21 січня дорожники проводитимуть поточні роботи на асфальтовому покритті у напрямку Надніпрянського шосе.

Роботи триватимуть з 12:00 до 20:00. «У цей час основний потік транспорту - у зворотному напрямку. Тому ми менше впливатимемо на трафік», - зазначили у Київавтодорі.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У Київавтодорі перепрошують за незручності.

Нагадаємо, з 12:00 до 20:00 14, 15, 16 січня та з 20:00 17 січня до 20:00 19 січня було частково обмежено рух на Південному мосту.

Роботи проводитились на кількох ділянках у напрямку станції метро «Видубичі».