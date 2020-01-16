Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)



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На пішохідному мосту встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї Фото: КМДА

У Київавтодорі розповіли, що вже зроблено на будівництві пішохідних мостів над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара

У Києві триває робота над оновленням двох пішохідних мостів: над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара. Уже виконано значний обсяг робіт. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

«Ми не зупиняємо роботи на пішохідних мостах. Зокрема, на надземному переході поблизу кінотеатру «Лейпциг» встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї. Також на завершальному етапі влаштування покрівлі. Змонтовано 90% металоконструкцій східців», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

На цьому об’єкті триває монтаж металоконструкцій ліфтових башт. А за кілька тижнів розпочинають скління конструкцій навколо сходів.

«На пішохідному мосту на розі просп. Любомира Гузара і вул. Василенка розпочинаємо встановлення прогону на постійні опори. Незабаром монтуватимемо металоконструкції сходів», – зазначив Густєлєв.

Обидва мости матимуть ліфти. Підлогу заллють спеціальним антиковзним покриттям MC-Floor Topspeed (Німеччина).

Аби підвищити комфорт, надземні переходи матимуть закриті галереї. Це гарантуватиме захист від опадів, вітру. Також конструкція унеможливить потрапляння сторонніх предметів на проїжджу частину і трамвайне полотно. Для вентиляції передбачені вікна. Буде змонтовано LED-освітлення.

Мости збудовано на початку 80-х років і досі на них не проводили капітальних ремонтів.