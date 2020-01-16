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    Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)

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    На пішохідному мосту встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї - Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)
    На пішохідному мосту встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї
    Фото: КМДА

    У Київавтодорі розповіли, що вже зроблено на будівництві пішохідних мостів над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара

    У Києві триває робота над оновленням двох пішохідних мостів: над проспектом Леся Курбаса і проспектом Любомира Гузара. Уже виконано значний обсяг робіт. Про це повідомили у комунальній корпорації «Київавтодор».

    «Ми не зупиняємо роботи на пішохідних мостах. Зокрема, на надземному переході поблизу кінотеатру «Лейпциг» встановлено більшість склопакетів пішохідної галереї. Також на завершальному етапі влаштування покрівлі. Змонтовано 90% металоконструкцій східців», – розповів генеральний директор КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв.

    На цьому об’єкті триває монтаж металоконструкцій ліфтових башт. А за кілька тижнів розпочинають скління конструкцій навколо сходів.

    «На пішохідному мосту на розі просп. Любомира Гузара і вул. Василенка розпочинаємо встановлення прогону на постійні опори. Незабаром монтуватимемо металоконструкції сходів», – зазначив Густєлєв.

    Обидва мости матимуть ліфти. Підлогу заллють спеціальним антиковзним покриттям MC-Floor Topspeed (Німеччина).

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    Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)
    Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)
    Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)
    Закриті галереї, ліфти, антиковзне покриття: якими будуть мости над Борщагівською трамвайною лінією (фото)

    Аби підвищити комфорт, надземні переходи матимуть закриті галереї. Це гарантуватиме захист від опадів, вітру. Також конструкція унеможливить потрапляння сторонніх предметів на проїжджу частину і трамвайне полотно. Для вентиляції передбачені вікна. Буде змонтовано LED-освітлення.

    Мости збудовано на початку 80-х років і досі на них не проводили капітальних ремонтів.

    Київ будівництво Київавтодор міст
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