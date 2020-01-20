У Києві на магістралях і маленьких вулицях з’являються антипаркувальні стовпчики (фото)



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Фото: Київавтодор

За тиждень вздовж столичних доріг встановлено понад 400 нових стовпчиків

Минулого тижня у більшості районів Києва встановлювали нові антипаркувальні стовпчики. Робота відбувається вздовж магістралей і невеликих вулиць.

«Встановлення антипаркувальних стовпців ведеться з перших днів січня. На початку місяця обмежувачі встановлювали у Печерському районі. Нині ж – це відбувається майже у всіх районах. Лише за тиждень ми змонтували 429 стовпчиків», – повідомив заступник генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Валентин Осипов.

На Троєщині встановили 68 стовпців на вул. Закревського біля поліклініки. Розпочали роботи з обмеження паркування на просп. Перемоги. За тиждень вздовж цієї магістралі змонтували 122 стовпчики, і цей процес триває.

«У першу чергу, обмежувачі паркування встановлюємо там, де тротуари вузькі, біля зупинок громадського транспорту, вздовж вулиць зі смугами для руху громадського транспорту, щоб водії не заїжджали на них для паркування пішохідних доріжок і узбіч», – зазначив Осипов.

За його словами, встановили стовпчики і на Подолі – 30 штук з’явились на вулицях Почайнинській і Борисоглібській.

Кількість стовпців зростатиме щотижня.

У найближчих планах дорожників – активізувати роботу з облаштування острівців безпеки на пішохідних переходах.