На Хрещатик чекає масштабний ремонт: як зміниться вулиця



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Точна вартість ремонту головної вулиці Києва поки що невідома

Столична влада планує провести масштабний капітальний ремонт вулиці Хрещатик у центрі Києва.

За інформацією комунальної корпорації «Київавтодор», вони провели тендер на виготовлення проектно-кошторисної документації. Розробникам заплатять з міського бюджету 18 мільйонів гривень. Раніше озвучувалася цифра в 20 мільйонів гривень, але внесли корективи.

«Наразі документація в процесі розробки. Перш за все ми хочемо зробити Хрещатик зручною вулицею для всіх: велосипедистів, людей з обмеженими можливостями, мам з колясками, пішоходів. Планується заміна фігурних елементів мощення на тротуарах. Його замінять новою плиткою або природним каменем, запланована заміна асфальтного покриття на проїжджій частині. Також попередньо планується, що на Хрещатику з'явиться велодоріжка, наразі проектується її трасування. Проектувальники залучають до роботи громадськість для проведення консультацій», – розповіли сайту «Сьогодні» в Київавтодорі.

На фасадах будинків оновлять нумерацію і забезпечать її підсвічування, буде вдосконалена система вуличного освітлення. Крім того, на головній вулиці столиці розмістять тактильну плитку направляючої та стримуючої дії для людей з проблемами зору. Також планується замінити всі урни. Нагадаємо, довжина Хрещатика – 1,33 км. Він тягнеться від Бессарабської до Європейської площі.

На Хрещатику планують убезпечити всі зупинки транспорту, обладнавши їх фіксованими боллардами – стовпчики повинні захистити пасажирів від раптового наїзду автотранспорту. Планується також унеможливити паркування транспорту на тротуарах.

На час проведення робіт, частково обмежуватиметься рух транспорту, що загрожує заторами в центрі міста. Дорожники запевняють, що повністю вулицю перекривати не будуть, тільки ночами, для виконання наймасштабніших робіт з асфальтування.

Поки в Київавтодорі не можуть сказати, коли почнуться роботи з капітального ремонту, але не виключають, що його можуть почати вже в цьому році. Це залежить від того, чи виділить Київрада кошти і в якому обсязі буде фінансування.

У корпорації зазначають, що об'єкт непростий, і роботи плануються масштабні.

Там зазначають, що на Хрещатику багато будівель, які мають історичну цінність, тому необхідно підготувати велику кількість документації, яка проходить узгодження в Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Також поки невідомо, у скільки обійдеться ремонт головної вулиці міста.

«Розробка проектної документації триває, коли робота буде закінчена, в ній пропишуть точну вартість капітального ремонту», – додають у Київавтодорі.

До слова, в КО Київзеленбуд неодноразово заявляли, що планують замінити дерева на Хрещатику під час капітального ремонту головної вулиці країни. Планувалося, що всохлі каштани замінять платанами. Вони, на думку експертів, більш витривалі до агресивного міського середовища. Очікувалося, що капремонт проведуть у 2019 році, але плани так і не стали реальністю. Крім того, на Хрещатику планувалося облаштування сучасної системи поливу дерев, а їх лунки хотіли захистити від попадання солі. Чи буде це зроблено, поки невідомо.

Тим часом експерти вважають, що підходити до ремонту головної вулиці країни потрібно дуже відповідально, і перш за все – радитися з киянами: чи хочуть вони такого ремонту.

«За роки незалежності кияни пам'ятають десятки реконструкцій та глобальних змін головній площі і вулиці столиці. І в основному це негативні спогади. Було багато нарікань на спотворення Майдану Незалежності. У періоди таких реконструкцій Київ страждав від транспортних колапсів. Тому це потрібно обов'язково врахувати і вжити заходів щодо недопущення подібних проблем. Такі масштабні роботи зазвичай супроводжувалися відмиванням мільйонів гривень киян через близькі до чиновників компанії. Всі пам'ятають скандальну заміну каштанів і вимощені плиткою тротуари», – коментує плани влади Олександр Вовченко, президент Інституту реформ і розвитку Києва.

Експерт зазначає, що в результаті минулих реконструкцій кияни не отримали бажаних результатів щодо поліпшення зовнішнього вигляду візитної картки столиці – вулиці Хрещатик.

«Головне, щоб зараз не було аналогічних помилок. Для цього потрібно провести опитування серед киян. Представити остаточний варіант проекту капітального ремонту і провести відповідні обговорення. Повинна бути повна прозорість в питанні проведення тендерів і чіткий контроль над витратами. Але в цілому слід поставити питання доцільності такої масштабної реконструкції, адже центр Києва виглядає добре, на відміну від віддалених від Хрещатика місць, де відсутнє освітлення, в жахливому стані знаходяться підземні переходи, ніяких умов для людей з обмеженими можливостями... Потрібно, щоб не тільки центр виблискував вишуканістю, а й кожна столична вулиця», – додає Вовченко.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявляв, що влітку 2019 року кияни та гості столиці побачать оновлений Хрещатик.