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    До уваги водіїв! На Південному мосту знову очікуються затори

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    До уваги водіїв! На Південному мосту знову очікуються затори

    Через ремонтні роботи рух буде обмежено майже на два тижні

    З 27 листопада до 8 грудня на естакаді Південного мосту у Києві буде обмежено рух транспорту. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Рух буде обмежено:

    • з 9:00 до 13:00 у напрямку лівого берега,
    • з 13:00 до 19:00 у напрямку станції метро «Видубичі».

    «На естакаді Південного мосту проводитимемо демонтаж аварійних карнизних блоків. Роботи триватимуть щоденно з 27 листопада до 8 грудня. Аби менше впливати на трафік, зранку працюватимемо у напрямку Лівого берега, а пообіді – у бік станції метро «Видубичі», - повідомили автодорівці.

    Зазначається, що під час робіт рух буде частково обмежено.

    Як повідомлялося, на початку листопада рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили після ремонту. 27 деформаційних швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень.

    У Київавтодорі зазначили, що роботи із заміни деформаційних швів проводили б швидше, якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження неможливі.

    Київ ремонт Київавтодор транспорт міст
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