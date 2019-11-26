У Києві дорожники почали посипати мости піском та сіллю



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Першочергово було оброблено посипальними матеріалами мости і шляхопроводи

У понеділок, 25 листопада, пізно ввечері у деяких районах Києва пройшов невеликий сніг.

У зв’язку з цим спец техніка комунальної корпорації «Київавтодор» уже працює на деяких ділянках вулично-дорожньої мережі.

Як повідомляє пресслужба автодорівців, першочергово було оброблено посипальними матеріалами мости і шляхопроводи, а також покриття з бруківки.

«Фахівці диспетчерського центру корпорації уважно слідкують за змінами погодних умов та відповідно до актуальної синоптичної ситуації вживатимуть необхідних заходів», - зазначили в Київавтодорі.

Як повідомлялося, столична влада відпрацьовує організацію роботи та проблемні питання, що можуть виникнути в період снігопадів та ожеледі. Зокрема, мобілізовуються зусилля усіх комунальних служб, готується необхідна техніка та посипковий матеріал, налагоджується взаємодія відповідних підрозділів Києва та області у разі снігопадів та ожеледиці тощо.

Раніше у КМДА заявили, що підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» на 100% готові до осінньо-зимового періоду, у тому числі, до зимового утримання доріг.