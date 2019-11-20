У Кличка гарантують: Шулявський міст відкриють до Нового року (фото, відео)



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На будівництві Шулявського шляхопроводу кипить робота Фото: Микола Поворозник, Facebook

На об'єкті працюють 87 людей

На будівництві нового Шулявського шляхопроводу цілодобово ведуться роботи.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз на об'єкті працюють 87 спеціалістів та 15 одиниць техніки. Окрім того працює нічна зміна.

«В неділю завезли метал для зварювання прогонів 0-1, 1-2... Після зварювання прогони будуть встановлені в проєктне положення», - повідомив Поворозник.

Він заспокоїв киян, які вже втомилися від постійних заторів через реконструкцію Шулявського шляхопроводу. «До кінця року ми відкриємо автомобільний рух мостом», - запевнив перший заступник голови КМДА.

Раніше радник мера Києва, кризовий менеджер Максим Бахматов гарантував, що до кінця цього року буде завершена реконструкція Шулявського шляхопроводу і його відкриють для руху транспорту.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

8 жовтня у КМДА повідомили, що зведення Шулявського шляхопроводу переходить в активну фазу.

29 жовтня Кличко повідомив, що будівельні роботи тривають на всіх ділянках реконструкції Шулявського шляхопроводу.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.