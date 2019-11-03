Рух Південним мостом у столиці повністю відкрили



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Роботи із заміни 27-го деформаційного шва закінчились

У відомстві зазначили, що хоча ремонт закінчився, на мосту можливі затори.

Рух Південним мостовим переходом у Києві повністю відкрили, повідомила у неділю комунальна корпорація «Київавтодор».

«Роботи із заміни 27-го деформаційного шва закінчились. На жаль, капремонт деформаційних швів раніше майже не проводили. Тому доводиться виконувати масову заміну у такий короткий термін. 27 швів замінили протягом останніх 5 років. Всього ж на естакадній частині 46 швів. Ці металеві конструкції рятують споруду від температурних розширень. Роботи із заміни деформаційних швів проводили б швидше якби на час ремонту рух повністю перекривали. Але через відсутність інших мостів у південному напрямку такі обмеження не можливі», – повідомили в «Київавтодорі».

У відомстві зазначили, що хоча ремонт закінчився, на мосту можливі затори.

«Споруда витримує навантаження у майже 6 разів більші, ніж проєктні (нині 110 тисяч авто за добу, запроектований для 18-20 тисяч). Тому, поліпшити транспортну ситуацію на Південному мостовому переході може будівництво нової споруди південніше Києва», – вказали в «Київавтодорі».

Південний міст через Дніпро є найвищим у столиці (135 метрів).

Нагадаємо, відкрито рух новою ділянкою Великої Окружної дороги.