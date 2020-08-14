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    Новини

    До уваги водіїв! У суботу буде перекрита частина Кільцевої дороги

    • Розсилка
    До уваги водіїв! У суботу буде перекрита частина Кільцевої дороги

    На Кільцевій дорозі розпочинається ремонт

    У суботу, 15 серпня, із 8:00 до 21:00 на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено рух.

    Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    У Київавтодорі нагадали, що ділянки Кільцевої дороги передали на баланс міста. Тут виконають поточний ремонт.

    Упродовж суботи працюватимуть на частинах дороги:

    • від вул. Д. Луценка до вул. С. Колоса;
    • від буд. №110 (ТЦ «Аракс») до площі Одеської.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У Київавтодорі перепрошують за незручності.


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    Як повідомлялося, з 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському.

    У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежено. Обмеження триватиме до 20 серпня. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор транспорт
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