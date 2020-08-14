До уваги водіїв! У суботу буде перекрита частина Кільцевої дороги



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На Кільцевій дорозі розпочинається ремонт

У суботу, 15 серпня, із 8:00 до 21:00 на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено рух.

Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

У Київавтодорі нагадали, що ділянки Кільцевої дороги передали на баланс міста. Тут виконають поточний ремонт.

Упродовж суботи працюватимуть на частинах дороги:

від вул. Д. Луценка до вул. С. Колоса;

від буд. №110 (ТЦ «Аракс») до площі Одеської.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У Київавтодорі перепрошують за незручності.





Як повідомлялося, з 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському.

У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежено. Обмеження триватиме до 20 серпня.