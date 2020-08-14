До уваги водіїв! У суботу буде перекрита частина Кільцевої дороги
На Кільцевій дорозі розпочинається ремонт
У суботу, 15 серпня, із 8:00 до 21:00 на Кільцевій дорозі в Києві буде частково обмежено рух.
Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».
У Київавтодорі нагадали, що ділянки Кільцевої дороги передали на баланс міста. Тут виконають поточний ремонт.
Упродовж суботи працюватимуть на частинах дороги:
- від вул. Д. Луценка до вул. С. Колоса;
- від буд. №110 (ТЦ «Аракс») до площі Одеської.
Під час робіт рух буде частково обмежено.
У Київавтодорі перепрошують за незручності.
Як повідомлялося, з 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському.
У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежено. Обмеження триватиме до 20 серпня.