На вулиці в центрі Києва може утворитися провалля: дорогу перекрито



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Рух на вул. Ярославів Вал обмежено через ремонтні роботи

Дорожники ліквідовують просідання асфальту на вул. Ярославів Вал

У п’ятницю, 14 серпня, із 8:00 до 17:00 на вул. Ярославів Вал у центрі Києва буде частково обмежено рух. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Зазначається, що на вул. Ярославів Вал виникло просідання полотна. Аби не допустити аварійної ситуації – упродовж п’ятниці просадку мають ліквідувати.

Дорожники працюватимуть на ділянці між вулицями Золотоворітською та Володимирською.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

У Київавтодорі перепрошують за незручності.





Як повідомлялося, з 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському.

У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежено. Обмеження триватиме до 20 серпня.