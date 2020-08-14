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    На вулиці в центрі Києва може утворитися провалля: дорогу перекрито

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    Рух на вул. Ярославів Вал обмежено через ремонтні роботи - На вулиці в центрі Києва може утворитися провалля: дорогу перекрито
    Рух на вул. Ярославів Вал обмежено через ремонтні роботи

    Дорожники ліквідовують просідання асфальту на вул. Ярославів Вал

    У п’ятницю, 14 серпня, із 8:00 до 17:00 на вул. Ярославів Вал у центрі Києва буде частково обмежено рух. Про це повідомила пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Зазначається, що на вул. Ярославів Вал виникло просідання полотна. Аби не допустити аварійної ситуації – упродовж п’ятниці просадку мають ліквідувати.

    Дорожники працюватимуть на ділянці між вулицями Золотоворітською та Володимирською.

    Під час робіт рух буде частково обмежено.

    У Київавтодорі перепрошують за незручності.


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    Як повідомлялося, з 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському.

    У ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежено. Обмеження триватиме до 20 серпня. 

    Київ дороги ремонт Київавтодор
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