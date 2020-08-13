До уваги водіїв! Проспект Голосіївський перекриють на тиждень



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Розпочинається середній ремонт на просп. Голосіївському

Із 21:00 13 серпня до 7:00 21 серпня буде частково обмежено рух транспорту на просп. Голосіївському. Про це повідомила пресслужба комунального підприємства «Київавтодор».

Це пов’язано з тим, що розпочинається середній ремонт на просп. Голосіївському. Покриття оновлюватимуть на ділянці між вул. Героїв Оборони і Оріхуватським шляхопроводом.

Під час робіт рух буде частково обмежено.





Як повідомлялося, у ніч на п’ятницю, 14 серпня, рух транспортних засобів на Шулявському шляхопроводі частково обмежать. Обмеження триватиме до 20 серпня.