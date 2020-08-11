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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)

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    На Борщагівському шляхопроводі ще&nbsp;тривають масштабні роботи - Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    На Борщагівському шляхопроводі ще тривають масштабні роботи
    Фото: пресслужба мера Києва

    Віталій Кличко показав, як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу

    За два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим Борщагівським шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив коротке відео про те, як тривають роботи на об’єкті.

    «Ми завершуємо капітальний ремонт Борщагівського шляхопроду. І вже за два тижні плануємо відновити проїзд транспорту у напрямку Кільцевої дороги. А 1 вересня – повністю завершимо капітальний ремонт цього об’єкту. Сьогодні на ньому ще тривають масштабні роботи. До кінця цього тижня завершать влаштування конструкцій тротуарів та гідроізоляції автопроїзду. А з 17 серпня розпочнуть асфальтування цієї частини об’єкту. Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але нагадаю, ми оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1967 року. Тобто 53 роки! І робимо це, не перекриваючи рух повністю», - наголосив Кличко. 

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    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)
    Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)

    Він нагадав, що минулого року оновили лінію швидкісного трамвая. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди. Бо, за словами фахівців, міст міг обвалитися. 

    У травні ж цього року дорожники завершили капітальний ремонт першої черги Борщагівського шляхопроводу. Оновлюють не тільки саму конструкцію, а й під’їзди до шляхопроводу. 

    «Як кажуть фахівці, тут довелося фактично побудувати новий шляхопровід. Замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Повністю оновили проїжджу частину, включаючи бетонування її основи», - підкреслив Кличко.

    Як повідомлялося, незабаром завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.

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