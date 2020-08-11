Ремонт Борщагівського шляхопроводу: стало відомо, коли відновиться проїзд (фото, відео)



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На Борщагівському шляхопроводі ще тривають масштабні роботи Фото: пресслужба мера Києва

Віталій Кличко показав, як триває ремонт Борщагівського шляхопроводу

За два тижні буде відновлено проїзд транспорту оновленим Борщагівським шляхопроводом у напрямку Кільцевої дороги. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook і оприлюднив коротке відео про те, як тривають роботи на об’єкті.

«Ми завершуємо капітальний ремонт Борщагівського шляхопроду. І вже за два тижні плануємо відновити проїзд транспорту у напрямку Кільцевої дороги. А 1 вересня – повністю завершимо капітальний ремонт цього об’єкту. Сьогодні на ньому ще тривають масштабні роботи. До кінця цього тижня завершать влаштування конструкцій тротуарів та гідроізоляції автопроїзду. А з 17 серпня розпочнуть асфальтування цієї частини об’єкту. Ми розуміємо, що ремонт ускладнює рух транспорту. Але нагадаю, ми оновлюємо об’єкт, який не бачив ремонту з 1967 року. Тобто 53 роки! І робимо це, не перекриваючи рух повністю», - наголосив Кличко.

Він нагадав, що минулого року оновили лінію швидкісного трамвая. Для цього довелося майже повністю розібрати стару конструкцію споруди. Бо, за словами фахівців, міст міг обвалитися.

У травні ж цього року дорожники завершили капітальний ремонт першої черги Борщагівського шляхопроводу. Оновлюють не тільки саму конструкцію, а й під’їзди до шляхопроводу.

«Як кажуть фахівці, тут довелося фактично побудувати новий шляхопровід. Замінили 23 опори, встановили 76 нових балок. Повністю оновили проїжджу частину, включаючи бетонування її основи», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, незабаром завершиться капітальний ремонт дороги на проспекті Любомира Гузара в Києві.