Зима не за горами: у Києві вже обробляють мости соляним розчином

Вночі температура дорожнього покриття на мостах опустилась нижче нуля

У ніч на четвер, 12 листопада, комунальна корпорація «Київавтодор» розпочала обробку мостів у столиці протиожеледними засобами.

Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Вночі температура дорожнього покриття на мостах опустилась нижче нуля. Аби не допустити утворення ожеледиці дорожники обробили штучні споруди соляним розчином. Цей розчин ефективно запобігає обледенінню покриття навіть за 100% вологості і мінусових позначках температур.

Зазначається, що технологія обробки вулиць і мостів рідкими хлоридами використовується у Німеччині та Австрії.

Як повідомлялося, підприємства комунальної корпорації «Київавтодор» готові до роботи у зимовий період: техніка перевірена, посипальні матеріали заготовлені. У кожному районі вже розпочалось цілодобове чергування дорожників і спецтехніки на випадок різкого погіршення умов. А з 1 листопада – вся зимова спецтехніка та механізми чергують цілодобово.

Міжнародний аеропорт «Київ» імені Ігоря Сікорського повністю теж готовий до роботи взимку. Наявна снігоочисна техніка перевірена та заготовлені протиожеледні матеріали.