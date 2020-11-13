У центрі Києва, де минулоріч під асфальт пішла автівка, міняють теплотрасу (фото)
За останні п'ять років на теплотрасі на розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі сталося 19 проривів
На розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі у центрі Києва замінюють проблемну тепломагістраль: триває перший етап модернізації теплотраси діаметром 700 мм. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».
За інформацією підприємства, теплотрасу експлуатують із 1972 року. За останні 5 років тут ліквідували 19 пошкоджень. Наймасштабніше – минулоріч, коли через промоїну ґрунту просів асфальт, постраждав автомобіль, зупинився рух громадського транспорту.
Труби прокладають у котловані глибиною 4 м та в тунелі. На першому етапі облаштують майже 600 м сучасних попередньо ізольованих труб із запірною арматурою європейського зразка та системою сигналізації про пошкодження. Нові труби розраховані на експлуатацію 40-50 років. Другий етап модернізації розпочнеться наступного року. Роботи організовані так, щоб мінімально обмежити рух у центрі міста.
За програмою заміни зношених тепломереж «Київтеплоенерго» цього року проводить реконструкцію 100 км тепломереж. Загалом же за останні 2 роки замінено 230 км.
Нагадаємо, 5 листопада 2019 року на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. На дорозі провалився асфальт. У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.