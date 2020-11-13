У центрі Києва, де минулоріч під асфальт пішла автівка, міняють теплотрасу (фото)

Нові труби прокладають у котловані глибиною 4 м та в тунелі

За останні п'ять років на теплотрасі на розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі сталося 19 проривів

На розі вулиць Саксаганського та Шота Руставелі у центрі Києва замінюють проблемну тепломагістраль: триває перший етап модернізації теплотраси діаметром 700 мм. Про це повідомляє комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

За інформацією підприємства, теплотрасу експлуатують із 1972 року. За останні 5 років тут ліквідували 19 пошкоджень. Наймасштабніше – минулоріч, коли через промоїну ґрунту просів асфальт, постраждав автомобіль, зупинився рух громадського транспорту.

Труби прокладають у котловані глибиною 4 м та в тунелі. На першому етапі облаштують майже 600 м сучасних попередньо ізольованих труб із запірною арматурою європейського зразка та системою сигналізації про пошкодження. Нові труби розраховані на експлуатацію 40-50 років. Другий етап модернізації розпочнеться наступного року. Роботи організовані так, щоб мінімально обмежити рух у центрі міста.

За програмою заміни зношених тепломереж «Київтеплоенерго» цього року проводить реконструкцію 100 км тепломереж. Загалом же за останні 2 роки замінено 230 км.

Нагадаємо, 5 листопада 2019 року на перехресті вулиць Шота Руставелі і Саксаганського у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. На дорозі провалився асфальт. У яму з гарячою водою посеред дороги провалився автомобіль.