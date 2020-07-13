Добкін став байкером. Одіозний політик зібрався у мери Києва і зняв проморолик



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Михайло Добкін приміряв на себе образ байкера Фото: скріншот відео

Михайло Добкін братиме участь у виборах мера Києва

Екснардеп та колишній член Партії регіонів Михайло Добкін збирається балотуватися на посаду мера Києва і вже зняв проморолик.

У ролику звучить знаменита пісня «Як тебе не любити, Києве мій!», відзняті київські пейзажі. А одіозний політик їде на байку Києвом і зупиняється біля пам’ятника засновникам Києва.

Слід зазначити, що Добкін поголив голову, відростив бороду, одягнув шкіряну куртку - приміряв на себе образ байкера.

Раніше Добкін заявив, що думає про похід на вибори мера Києва

Колишній «регіонал» вважає, що у нього є достатньо досвіду, щоб керувати столицею.

«Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати і подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох кресл, тому тут мені все зрозуміло», - заявив Добкін в ефірі одного з телеканалів.

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