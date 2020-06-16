Добкін збирається балотуватися у мери Києва



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Колишній нардеп Михайло Добкін бачить себе Київським міським головою Фото: Gordonua.com

Колишній соратник Януковича заявив, що зробить Київ «таким же класним, як до приходу Кличка»

Екснардеп та колишній член Партії регіонів Михайло Добкін заявив, що думає про похід на вибори мера Києва

Про це він заявив в ефірі одного із телеканалів.

Колишній «регіонал» вважає, що у нього є достатньо досвіду, щоб керувати столицею.

«Є велика ймовірність, що я буду подавати свою кандидатуру на посаду мера міста Києва. У мене є досвід, який говорить за мене. Мені не потрібно розповідати, що я зроблю. Можна просто поїхати і подивитися, що я вже зробив. Києвом потрібно управляти з двох кресл, тому тут мені все зрозуміло», - заявив Добкін.

Він заявив, що зробить Київ «таким же класним, як до приходу Кличка».

Між іншим, суд над Добкіним перенесли на кінець червня через карантин.

До цього суд вже 14 разів було перенесено з різних причин: наприклад, 5 березня в суд через хворобу не з'явився колишній головний архітектор Харкова Сергій Чечельницький, 5 лютого був відсутній один адвокат, 16 грудня - два адвокати. Михайло Добкін був присутнім на усіх засіданнях.

У справі відносно Михайла Добкіна йдеться про 36 земельних ділянок в Харкові загальною вартістю понад 220 млн грн.

13 липня 2017 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Михайла Добкіна. 15 липня Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід у виді арешту з правом застави у 50 млн грн. Після внесення застави Добкіна звільнили.

Як повідомляв «Главком», у Києві 3 червня з'явилися агітаційні білборди нардепа-«слуги» Миколи Тищенка з написом «Створимо місто, де хочеться жити». Цю рекламу обранець намагався затвердити у президента, але той її не погодив. На початку червня у 219 виборчому окрузі, в якому переміг Тищенко, стартувала кампанія з насипки свіжим піском дитячих майданчиків, яка обернулася курйозом.

Також кандидатами на мери Києва є депутати-«слуги» Олександр Качура та Олександр Дубінський.

5 червня «Європейська солідарність» звернулася до чинного столичного міського голови Віталія Кличка, в якій висловила готовність висунути його кандидатуру на виборах мера від ЄС, а також запропонувала очолити виборчий список партії до Київської міської ради. У відповідь Кличко сказав, що балотуватиметься від власної партії «Удар».