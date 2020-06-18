«Відсиди за Томос»: Добкін каже, що ініціював нову справу проти Порошенка документ



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За словами Добкіна, дії Порошенка «становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні»

Михайло Добкін опублікував свою заяву в ДБР

Колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» Михайло Добкін похвалився, що став ініціатором нової справи проти п'ятого президента Петра Порошенка.

Про це він повідомив в своєму Telegram-каналі.

Як повідомлялося, експрезидент Петро Порошенко у четвер під Печерським райсудом заявив, що щодо нього відкрито ще одне кримінальне провадження — щодо розпалювання релігійної ворожнечі через отримання Україною Томосу.

«Відсиди за Томос, Петя», – написав Добкін. Він також опублікував свою заяву в ДБР.

«Так, маніпулюючи прагненнями православної спільноти України до об’єднання, Порошенко використовував церковні організації і релігійне протистояння для досягнення перемоги на виборах 2019 року. Такі злочинні дії Порошенка викликали загострення релігійного (міжконфесійного) протистояння і ворожнечі в державі … Проте, заяви президента Порошенка П . А., рішення парламенту, прийняті його політсилою, численні візити дипломатичних делегацій України в Стамбул, зустрічі з Константинопольським патріархом державних чиновників – дозволяють зробити висновок про те, що тема об’єднання православних конфесій України та доцільності створення помісної церкви перестала бути внутрішньою справою церкви. Відбулося активне політичне втручання і адміністративний тиск на священноначаліє і віруючих Української православної церкви Московського і Київського патріархатів з метою змусити їх прийняти проект створення ЄПЦ саме в тому форматі, який вважали правильним Порошенко П.А. і в той час президентські політичні кола», – йдеться в заяві.

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За словами Добкіна, дії Порошенка «становлять небезпеку для соціального миру і політичної стабільності в Україні та містять ознаки кримінальних діянь, передбачених статтями 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками), 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України».

Зазначимо, що Помісна українська церква зробила заяву на підтримку Порошенка.

Як відомо, 5 січня 2019 року у Стамбулі відбулася церемонія передачі томосу про автокефалію об’єднаної Української православної церкви митрополитові Київському і всієї України Епіфанію. На церемонії передачі томосу також було присутнє керівництво України на чолі з п’ятим президентом Петром Порошенком.

До слова, Патріарх Варфоломій вважає надання автокефалії Українській церкві головною подією року.