Екснардеп Береза підтвердив, що балотуватиметься в мери Києва



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Борислав Береза заявив про намір узяти участь у виборах мера Києва

За словами колишнього депутата, «Київ треба змінювати»

Колишній позафракційний народний депутат України Борислав Береза заявив про намір узяти участь у виборах мера Києва.

Про це він у перерві програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Київ треба змінювати. Я розумію одне – якщо би зараз мене задовольняло те, що відбувається в Києві, я би сказав: «Ні, у мене немає жодних амбіцій, я не йду на мера, мені все подобається». Але мені не подобається те, що відбувається в Києві: знищуються зелені зони, знову будівництво неконтрольоване, знову екологія, яка вбиває людей, а головне питання – що в Києві люди не живуть, а виживають. А я хочу, щоб кияни жили і пишалися тим, що вони мешкають у найкращому місті у світі», – сказав він.

На уточнювальне запитання журналіста, чи піде Береза у мери Києва, той відповів: «Так».

Нагадаємо, ще у січні цього року Борислав Береза заявив, що займається аналізом проблем Києва і має намір взяти участь у виборах мера столиці.

Згідно з Конституцією, 25 жовтня 2020 року в Україні мають відбутися чергові місцеві вибори.