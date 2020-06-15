Олексій Гончаренко: Допускаю своє балотування в мери Києва

Сітілайт у центрі Києва з зображенням Олексія Гончарекна

«Офіс президента збирається захопити владу в Києві…»

Зранку понеділка вулиці Києва зарясніли сітілайтами з зображеннями нардепа від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Політик діловито поправляє краватку на фоні гасла «Зеленими в Києві мають бути тільки каштани». Очевидний натяк на місцеві вибори, що намічені на осінь, але прояви яких з’являються ще з весни.

Прізвище корінного одесита Гончаренка все частіше тепер спливає у контексті мерських виборів в Києві, але він досі офіційно не оголошував про своє балотування, хоча не виключає такої можливості. Якщо так станеться, потенційному кандидату від «ЄС» треба буде дати бій не стільки «зеленому» кандидату від «Слуги народу», скільки діючому міському голові Віталію Кличку, який лідирує в рейтингах симпатій киян.

Не так давно у Петра Порошенка згадали, що Кличко колись очолював його партію та запропонували йому висунутись в мери саме від «ЄС», але Віталій таку напівтролінгову пропозицію відхилив.

Тож, скоріш за все, у «ЄС» буде власний кандидат, який буде вирішувати більш реалістичне питання – штовхати список до міськради. Гончаренко – одне з найупізнаваніших облич партії експрезидента: він робить екстравагантні заяви та вчинки. Якось він так довів Володимира Зеленського своїм спічем з трибуни Ради, що президент потім побіг до зали «розбиратись» зі своїм кривдником. Тож якщо нардеп таки претендуватиме на мерське крісло, кампанія буде як мінімум не нудною.

Сьогодні ж стало відомо, що взяти участь у внутрішньопартійних праймеріз «ЄС» виявив бажання ще один претендент – частий гість телеканалу «Прямий» економіст Борис Кушнірук. В розмові з «Главкомом» Гончаренко поділився власними планами на Київ та пояснив, чому він віддав перевагу столиці перед рідною Одесою.

Олексію, кажіть одразу – ви йдете в мери?

У нашої партії є політична задача – не допустити, аби той хаос, який існує на рівні країни, перекинувся на рівень місцевого самоврядування. В першу чергу, в Києві. Вибори в столиці стануть своєрідним референдумом довіри Зеленському. Це будуть політичні вибори, бо мер Києва – не головний зі світлофорів і каналізації, а в першу чергу політик. Спочатку ми запропонували Віталію Кличку об’єднати зусилля, але він, на жаль, відмовився. Ми ще сподіваємось, що він передумає, але якщо ні… Ми ж розуміємо, що Офіс президента збирається захопити владу в Києві через якісь «договорняки» з Кличком. Цього ми допустити не можемо і в такому випадку будемо висувати свого кандидата.

Чому на свіжих плакатах саме ви, а не хтось інший з вашої партії?

Ми порахували: якщо ці вибори будуть референдумом довіри Зеленському, то я є оптимальною людиною, яка вже рік, як і вся наша фракція, займає чітку позицію відносно його політики. Я є одним зі спікерів «Європейської солідарності» і допускаю своє балотування в мери Києва від неї. Але це рішення буде прийматись партією пізніше.

Олексій Гончаренко та Володимир Зеленський у сесійній залі Верховної ради

«Вибори в Києві покажуть, чи є у Зеленського мандат довіри»

Були чутки, що сам Петро Порошенко може поборотись за мерське крісло.

У нас в партії багато достойних кандидатур, і зрозуміло, що наш лідер – найдостойніша. Але ми ще не визначались.

Плакати ви за свій рахунок розвішали чи партія допомогла?

Скажімо так: плакати вішаються за рахунок групи підтримки наших ідей.

«Слуги народу» збираються проводити внутрішній праймеріз на кандидата в мери, у вас в партії щось таке планується? Он пан Кушнірук збирається в них участь брати.

Але ж «слуги» обманюють людей. Праймеріз – це вибори, які відбуваються серед членів партії, а членів партії «Слуга народу» не існує. Вони використовують цю технологію як інформпривід та торги серед своїх груп. А рішення потім все одно прийме Зеленський. У нас, звісно, буде обговорення на рівні київської міської парторганізації. І її думка буде врахована перед прийняттям рішення вже на рівні центральної ради партії. Якщо партія вирішить, що я маю бути кандидатом в мери Києва, то буду я, якщо ж той же Кличко передумає щодо нашої пропозиції, то на цьому історія щодо мене завершиться.

Чому особисто ви зараз активізувались саме в Києві, а не в рідній Одесі, де також проблем вистачає?

Хоча я народився і виріс в Одесі, я шість років вже живу в Києві. Вибори в Києві та Одесі – дві великі різниці. Знову ж – вибори в Києві покажуть, чи є у Зеленського мандат довіри. Думка столиці має особливе значення.

Ви згадали про «договорняки» Кличка з Офісом президента…

Я так не казав. Офіс президента хоче взяти контроль над Києвом або через обрання мером «слуги народу», або взявши в полон та перетворивши у заручника Віталія Кличка.

Так а зараз можна казати, що у ОП є певні домовленості з Кличком, враховуючи, що Банкова припинила прямі атаки на нього?

Певні свідчення цього ми спостерігаємо. Ми бачимо призначення в київській мерії близьких до Єрмака людей, ми чули розмову Комарницького з Непопом (мається на увазі запис, на якому ймовірний «наглядач» від Офісу президента за Києвом Денис Комарницький в нецензурній формі вимагає від заступника голови КМДА В’ячеслава Непопа любіювати певні будівельні проєкти, погрожуючи відкриттям карних справ – «Главком»). Тобто певні симптоми є. Мер Києва мав би озвучити свою думку щодо ситуації в країні, а я, на жаль, за останній рік від Кличка на цю тему не чув нічого.

Але при цьому «ЄС» пропонує йому балотуватись на новий мерський термін від себе…

У нас є спільна історія, і наш виборець багато в чому розглядає нас як єдину команду. Висунення від нас і стало б таким проявом його політичної позиції, після якого зайві слова були б непотрібні, оскільки ми є лідерами опозиції.

Партія ж, напевно, робила соціологічні заміри по Києву. Яка підтримка тут у неї та її потенційного кандидата?

Ми довіряємо рейтингу, який нещодавно представив «Соціс», – там у «Євросолідарності» в Києві перше місце з 20%. У «Слуги народу» – 18%, хоча ще восени було 35%. У них динаміка негативна, а ми навпаки зростаємо. В «Удару» – 13%.

Якщо моделювати склад наступної міськради, то «ЄС», скоріше, буде союзником «Удару»?

А це буде залежати від того, яка позицію займе «Удар». Треба називати речі своїми іменами – партії «Удар» вже давно не існувало, оскільки вона влилася в Блок Порошенко, і Кличко був лідером цієї спільної партії. Що представлятиме з себе «Удар» після реінкарнації, сказати важко. Якщо це буде опозиційна до нинішнього курсу центральної влади проєвропейська партія, звісно, нам це буде близько. Якщо ж це буде партія, союзницька до «Слуги народу», – це зовсім інша історія.

Ви бачите у «слуг» сильну кандидатуру в Києві? От кажуть про головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, Микола Тищенко вже бігборди зі своїм зображенням розвісив.

Не бачу, та мені, чесно кажучи, байдуже. Кандидат від «Слуги народу» – це буде такий міні-Зеленський, і така копія мені не цікава.

На вашу думку, як людини, яка вже шість років в Києві живе, що в місті відбувається не так?

Мені здається, ресурси, які є у Києва, а це бюджет в майже 60 млрд грн, витрачаються не найоптимальнішим чином. Є величезні проблеми, які отруюють життя мільйонам киян, – затори, забудова, яка знищує інфраструктуру, при цьому не з’являються школи, дитячі садки, сквери. Ніяк не будується метро на Троєщину – ті, хто хоч раз проїхався туди в години пік, розуміє, що це знущання над людьми, які там живуть.

Олексій Гончаренко під час марафону

«Голоси, віддані проукраїнським партіям, можуть дістатись ОПЗЖ і «слугам»

Зараз у «слуг народу» нема ніяких фракцій ані в міськрадах, ані в облрадах. Більшу частину з шести років, які ви тут живете, владу в Києві з Кличком ділив Блок Порошенка. Чому ж ці проблеми не були вирішені?

Так, це правда, але є й досягнення. Подивіться на цифри боргів, які отримала наша команда, зараз фінансове становище міста стало набагато краще. Реалізовано багато проєктів щодо благоустрою міста, але лишилося й багато проблем.

Чи повернеться Ігор Кононенко, який раніше щільно займався київською політикою, до неї?

Зараз він не очолює місцеву організацію «Євросолідарності». Ми бачимо, що останній рік після парламентських виборів він активної участі в політиці не бере.

А він взагалі в Україні?

Чесно кажучи, важко відповісти. Я з ним розмовляв пару місяців тому телефоном щодо одного благодійного проєкту.

А як щодо його соратника Сергія Березенка?

Він є членом нашої команди і, думаю, обов’язково братиме участь в її роботі на місцевих виборах. Але поки не можу сказати, в якій ролі.

Чи вже працює якийсь виборчий штаб, хай і в попередньому режимі?

За великим рахунком, ще закон про вибори не прийнятий остаточно. Думаю, штаб буде розгорнуто вже наступного місяця, а сама повноцінна кампанія розпочнеться в серпні.

Чи буде «ЄС» виставляти своїх кандидатів в мери у всіх обласних центрах, чи десь може підтримати кандидатів не від вашої партії?

Як член президії, я вважаю, що наша партія – лідер опозиції і має виставляти своїх кандидатів в усіх великих містах. Ми маємо стати платформою для об’єднання проукраїнських сил, особливо це стосується Південного Сходу, де є реальна загроза того, що владу захопить ОПЗЖ або якась їхня коаліція зі «слугами». Кожен проукраїнський проєвропейський депутат в облрадах від Одеси до Харкова дуже важливий, тому таким силам треба об’єднувати зусилля.

Мабуть, ви, в першу чергу, звертаєтесь до «Голосу», у якого з поточними рейтингами великі проблеми?

Ця пропозиція, звісно, стосується і «Голосу». Треба, щоб ми в деяких областях йшли єдиним списком, аби не розпиляти голоси і подолати 5% бар’єр. Інакше голоси, які будуть віддані проукраїнським партіям, які його не подолають, можуть дістатись ОПЗЖ і «слугам».

Павло Вуєць, «Главком»