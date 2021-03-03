Реформа «Укрзалізниці» неможлива без спільної роботи нардепів, уряду та Наглядової ради компанії, – нардеп

Раніше глава «Укрзалізниці» Жмак повідомляв, що в 2021 році вона буде розділена на 4 компанії

Для повномасштабної реалізації реформи «Укрзалізниці» необхідна спільна робота парламенту, уряду і керівництва компанії. Про це заявила народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко.

«Без загального розуміння між комітетом парламентським, парламентом, наглядовою радою і Міністерством інфраструктури і, можливо, Кабінетом міністрів зрушити цю реформу неможливо. Тобто, окремі якісь шматки можна робити, але якщо хтось із цих стейкхолдерів буде категорично проти або буде не розуміти суті реформи, вона далеко не піде», – вважає Клименко.

За її словами, на сьогодні «Укрзалізниця» може здійснювати окремі дії в напрямку реформи, зокрема розпочати розділення на окремі види бізнесу, але для повної реалізації запланованих змін необхідно ухвалити новий закон «Про залізничний транспорт України».

«Під державним підприємством Укрзалізниця можна виокремити три окремих напрямки і у всякому випадку навести порядок з тією великою кількістю юридичних осіб, які є зараз під ДП Укрзалізниця, структурувати їх на пасажирські, вантажні, інфраструктурні. Але це не вирішить основне питання, питання, наприклад, фінансування пасажирської частини. Тому що все рівно всі ці підрозділи будуть знаходитися в складі державного підприємства Укрзалізниця. І тому відповідно все рівно загальний баланс і загальні фінанси будуть на рівні державного підприємства», – пояснила Клименко.

Вона також наголосила: реформування «Укрзалізниці» – це спільна відповідальність всіх гілок влади.

«Це 5% економіки, це 300 тисяч робочих місць. І зрушити їх однією рукою міністерства або «Укрзалізниці» – це буде неможливим», – підсумувала Клименко.

Нагадаємо, раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Водночас народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко заявив, що для проведення повномасштабної реформи «Укрзалізниці» відповідно до європейських стандартів парламент має ухвалити закон «Про залізничний транспорт України».